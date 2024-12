È fatta, l’Italia avrà un nuovo CT: nome inimmaginabile

Cambio improvviso nella nazionale: arriva un nuovo commissario tecnico per la squadra azzurra

Lo sport italiano ha moltissime eccellenze. In tantissimi tra squadre ed atleti danno lustro internazionale e mondiale al nostro paese. Basta pensare alle medaglie vinte durante le ultime Olimpiadi ed ai tanti talenti dello sport che annualmente riescono a farsi valere e portare trionfi, medaglie e successi personali in casa azzurra.

Una delle discipline più seguite ed apprezzate, in Italia, è senza dubbio il rugby, uno sport che sposta moltissimi appassionati, i quali invadono gli stadi soprattutto quando si gioca il Sei Nazioni allo stadio Olimpico di Roma. Nell’ultimo anno l’Italrugby maschile ha chiuso il torneo con due vittorie. Tuttavia, non è da sottovalutare l’impegno della Nazionale femminile della palla ovale che, nella sua giovane storia, è riuscita a piazzarsi seconda nel Sei Nazioni del 2019 e approdare fino ai quarti di finale nell’ultima edizione del 2021. Insomma, un movimento in netta crescita che sta per cambiare guida tecnica.

Un veterano del rugby azzurro nuovo CT della nazionale femminile

Cambia il commissario tecnico per la nazionale femminile di rugby. Per il prossimo biennio che comprenderà anche il Mondiale 2025 in Inghilterra, la federazione ha scelto di cambiare. Giovanni Raineri ha annunciato di lasciare la panchina azzurra dopo due anni di servizio. Dal 1 gennaio prossimo entrerà in carica un veterano di questo sport: Fabio Roselli.

Il romano, ex storico rugbista ed allenatore di grande esperienza, ha firmato un accordo per guidare le azzurre fino al 2026. Roselli come detto è un personaggio di grande carisma che ha lavorato già per la Federazione allenando le selezioni giovanili in ambito maschile. Recente invece l’esperienza da coach con le Zebre.

Ora una nuova sfida per Roselli, bandiera storica della Rugby Roma tra il 1989 ed il 2003, anno in cui ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore. “È per me una grande possibilità di mettermi alla prova in contesti di altissimo livello quali il Guinness Women’s Six Nations e la Rugby World Cup, dopo le esperienze con Zebre Parma e Nazionale U20 maschile” – ha ammesso il nuovo C.T.

Roselli debutterà da coach dell’Italrugby femminile a gennaio, con il raduno al campo Giulio Onesti di Roma. Nella sua carriera da giocatore anche tante esperienze in Nazionale: ha preso parte alla Coppa FIRE 95-97, vinta proprio dagli azzurri ed al Mondiale 1999.