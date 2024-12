I campionissimi comunicano l’addio alle competizioni, terremoto improvviso

Si ritirano dei grandi campioni, arriva l’annuncio che nessuno avrebbe mai voluto sentire: i tifosi restano senza parole

La notizia è arrivata, improvvisa ma non troppo inattesa. Circolava già da giorni la possibilità di un comunicato in arrivo, l’ufficialità di una decisione che evidentemente è frutto di un ragionamento di lungo periodo. In pochi però si aspettavano potesse arrivare così, d’improvviso, a pochi giorni da un periodo magico e festoso come il Natale.

Il tempismo non è sembrato perfetto, anche se non è detto che per comunicare una brutta notizia ci sia un momento davvero opportuno. A decidere di chiudere la propria carriera agonistica non sono stati, in questo caso, due personaggi qualunque, bensì dei campioni olimpici in carica.

E lo hanno fatto alla vigilia di uno dei grandi appuntamenti stagionali, di scena proprio nel loro paese d’origine, in quella Francia in cui sono nati e cresciuti e si sono trasformati, nel giro di qualche anno, in una delle migliori coppie che si siano viste negli ultimi anni nel mondo dello sport.

Adesso è davvero finita: arriva la notizia che rattrista tutti i tifosi

Che la loro carriera stesse per terminare era in realtà prevedibile. Già dopo l’oro conquistato a Pechino Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron avevano deciso di prendersi una pausa dalle competizioni. Per un paio d’anni sono rimasti in silenzio, lontano da tutto e da tutti, e molti tifosi credevano che potessero da un momento all’altro annunciare il loro rientro in vista dei Giochi di Milano-Cortina.

Ipotesi sfumata improvvisamente il 3 dicembre quando, a poche ore dall’inizio delle Finali del circuito ISU Grand Prix, in programma a Grenoble, la coppia francese ha annunciato il proprio ritiro dalle gare di pattinaggio.

Dopo una carriera ricca di soddisfazioni, hanno deciso di voltare pagina, e lo hanno comunicato con una nota ufficiale: “Ringraziamo il nostro pubblico per aver condiviso le nostre emozioni con noi. Rimarranno nel nostro cuore ricordi meravigliosi. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno supportato. Sarebbe stato impossibile raggiungere certi livelli senza il loro aiuto“.

Per Papadakis-Cizeron, salvo ripensamenti clamorosi, la carriera si chiude quindi con dodici vittorie nel Gran Prix, cinque titoli iridati, cinque trionfi continentali e soprattutto con due medaglie olimpiche, un argento conquistato nel 2018 a PyeongChang e lo storico oro di Pechino. Titoli ed emozioni che rimarranno per sempre nel cuore di tutti i loro tifosi e degli appassionati di pattinaggio di figura e della danza su ghiaccio.