“Il mio viaggio è finito”, si ritira un campionissimo: tifosi avviliti

Un campionissimo ha annunciato il possibile ritiro dall’attività agonistica ritenendo concluso il suo viaggio nello sport: i tifosi sono avviliti

Il mondo dello sport è pronto a salutare uno dei suoi atleti più vincenti che ha annunciato la possibile decisione di ritirarsi dall’attività agonistica, lasciando increduli i tifosi che proprio non se lo aspettavano in questo momento.

Quando scriviamo di Marcel Hirscher, parliamo di uno degli sciatori alpini più importanti e vincenti della storia. Il 35enne austriaco, naturalizzato olandese, ha vinto la Coppa del Mondo generale di sci alpino per 8 volte, lasciando un segno indelebile in questo sport e piazzandosi nella top 10 mondiale sia per quanto riguarda le vittorie ottenute in Coppa del Mondo, sia per i podi conquistati in tale competizione.

Non è sbagliato dire che HIrscher abbia fatto la storia del movimento insieme ad altri sciatori leggendari, ma come tutte le storie anche questa deve avere una sua fine. Ed è una fine amara per l’austriaco che è stato costretto ad annunciare il proprio ritiro a causa del grave infortunio accorso al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che ha chiuso anzitempo la sua stagione, mandando in fumo il sogno di partecipare alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026.

Sci alpino, Hirscher annuncia il possibile ritiro: l’infortunio condanna l’austriaco

Ci aveva messo otto duri mesi per tornare in forma e riprendere il suo cammino verso Milano-Cortina 2026, ma i sogni di Marcel Hirscher sono sfumati proprio sul più bello. Nella giornata di lunedì, durante un allenamento a Reiteralm, l’austriaco si è infortunato gravemente, riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ed è stato proprio questo infortunio a condannarlo, costringendolo ad annunciare il suo ritiro.

Hirscher puntava molto ai Giochi Invernali di Milano-Cortina, ma a 14 mesi dall’evento un infortunio simile lo ha tagliato praticamente fuori e l’austriaco ha preso coscienza del fatto che per lui è ora di dire addio allo sci alpino: “È un vero peccato perché tutto il team, me incluso, aveva altri progetti per questo inverno. Sarà sicuramente difficile guardare le gare ma fa parte del gioco. Forse ho finito il mio viaggio” ha dichiarato con grande amarezza nelle parole riportate da ‘oaSport.it’.

La stagione 2024-2025 per lo sciatore austriaco otto volte campione del mondo si è dunque conclusa anzitempo ed anche la sua carriera è ormai arrivata verso il capolinea. Sebbene nelle sue parole sia filtrato un po’ di incertezza, appare ormai chiaro come Hirscher abbia scelto di ponderare la strada del ritiro considerato che l’infortunio ha mandato in frantumi quello che era il suo obiettivo.

La notizia ha lasciato ovviamente avviliti i tifosi che non si aspettavano una decisione così drastica da part dell’austriaco che ha anche sottolineato come la rottura di un legamento così importante sia “la fine del progetto”.