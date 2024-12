Paola Egonu compie un gesto inaspettato, le immagini sconvolgono i fan

Il gesto di Paola Egonu ha lasciato senza parole tutti i fan della pallavolista italiana: nessuno si aspettava di vederla così

La Vero Volley Milano ha avuto la meglio contro la Megabox Vallefoglia al tie-break nell’ultima gara valida per l’undicesimo turno della Serie A1 di pallavolo femminile. La squadra milanese si è affidata soprattutto a Paola Egonu, che ha totalizzato 26 punti, 2 muri e 2 ace, risultando ancora una volta decisiva per le sorti del match assieme a Danesi, Kurtagic e Sylla.

Nonostante il successo per 3-2 la distanza dalla vetta della classifica è di nove punti: la Imoco Volley ha regolato 3-0 Cuneo ed è sempre più saldamente in testa alla Serie A1. La Vero Volley ha però raggiunto un altro primato fuori dal campo, ovvero quello della solidarietà.

Il consorzio ha infatti voluto lanciare ‘True Love – Il valore delle parole’, il calendario 2025 realizzato assieme a Action Agency e Champions for Change. Tante foto in bianco e nero che ritraggono i giocatori e le giocatrici del club milanese, presente anche nella Serie A1 maschile. In tutti gli scatti ci sono delle parole scritte sul corpo di atleti e atlete per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

Nelle immagini del calendario ‘True Love – Il valore delle parole’ non poteva ovviamente mancare Paola Egonu. L’opposto 25enne ha parlato di Coraggio nella sua foto, assieme a Osmany Juantorena. Myriam Sylla ha invece fatto ‘coppia’ con Ivan Zaytsev per parlare di Libertà, mentre Anna Danesi e Arthur Szwarc di Fiducia. E poi ancora Meraviglia, Supporto e Comprensione, Rispetto, Condivisione, Cordialità e tanti altri aspetti fondamentali per abbattere la violenza di genere.

Tutti coloro interessati ad acquistare una copia del calendario ‘True Love – Il valore delle parole’ possono recarsi presso l’Official Store di Vero Volley: il costo è di 25 euro, anche se è possibile scegliere la versione ‘Limited Edition’ a 50 euro che comprende una t-shirt dedicata a True Love, la storia che consente di ripercorrere tutte le tappe che hanno portato alla realizzazione del calendario e infine 12 cartoline degli scatti in carta argentata.

Il ricavato verrà devoluto all’Associazione ChangeTheGame, in prima fila in Italia per la lotta contro ogni violenza emotiva, sessuale e fisica all’interno del contesto sportivo.