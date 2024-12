Serie A, 15esima giornata: il Milan alla prova Atalanta, domenica sera Napoli-Lazio!

Partirà questa sera la 15esima giornata di Serie A. Un turno di campionato che prevede diverse gare interessanti, sia per le forze in campo che per i punti in palio. Vediamo nel dettaglio!

Ad aprire le danze sarà Inter-Parma, prevista per le ore 18,30 di stasera. In attesa di recuperare la sfida con la Fiorentina, la squadra di Inzaghi è terza con 28 punti, a quattro lunghezze dal Napoli capolista (che ha, però, giocato una gara in più). Anche grazie alle due vittorie nelle ultime tre partite, i ducali sono riusciti ad agganciare il Torino a quota 15 punti e ora sono 11esimi in classifica.

Come facile immaginare, è la Beneamata a partire nettamente favorita: segnaliamo la quota del “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 1,52 mentre su WilliamHill si parla di 1,50 volte la posta e su Betclic 1,42. Da provare anche l’Over 2,5 Casa: la quota è di 1,68 su Planetwin365; su Betclic 1,60 e su Unibet 1,64.

Alle ore 20,45 si giocherà Atalanta-Milan. La Dea è arrivata a quota otto successi di fila, tra campionato e coppe e non accenna ad un calo del rendimento. In questo momento, la squadra di Gasperini è seconda con 31 punti ed inevitabilmente si è cominciato a parlare anche di sogno Scudetto. Dall’altra parte ci sarà il Diavolo, reduce dal successo roboante in Coppa Italia contro il Sassuolo e attualmente settimo con 22 punti (anche se i rossoneri devono recuperare ancora un match).

Sarebbe assurdo pensare ad un Milan in grado di interrompere la corsa della Dea? Segnaliamo la quota della “Doppia Chance X2”, su Planetwin365 a 1,85; su WilliamHill si parla di 1,83 volte la posta e su Betclic 1,75. Questa eventualità si è verificata in tre delle ultime quattro scontri diretti in questo stadio. Si potrebbe puntare sul risultato esatto 2-2: la quota è di 11,44 su Planetwin365; su WilliamHill 12 e su Betclic 11.

Occhio anche a Napoli-Lazio, in programma domenica sera. I partenopei, come detto, sono in testa alla classifica con 32 punti; i biancocelesti, stoppati dal Parma nell’ultimo turno, sono quinti con 28 punti. Parte leggermente favorita la squadra di Conte: il successo del Napoli vale 1,85 volte la posta su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic si parla di 1,81 volte la posta. Da non sottovalutare la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno: il “Goal” è dato a 1,88 su Planetwin365; su WilliamHill 1,85 e su Betclic 1,84.