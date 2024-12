“Arturo, soy tu próximo compañero”: il sogno di Alessandro si avvera all’Allianz Cloud

Il nuovo compagno di Arturo Coello si è presentato in sala stampa qualche minuto prima che Arturito vincesse la semifinale del Milano Premier Padel P1 contro Edu Alonso e Momo Gonzalez. Alessandro, 10 anni, tifosissimo del fenomeno spagnolo, ha vissuto un pomeriggio da sogno all’Allianz Cloud, dove è arrivato insieme ai genitori per tifare dal vivo il suo idolo e per fargli una proposta irresistibile. “Arturo, soy tu próximo compañero”: il messaggio sul cartellone portato in tribuna ha attirato l’attenzione di telecamere e fotografi ma non solo, visto che poco dopo Alessandro è stato “convocato” nella player lounge dell’Allianz e poi accompagnato in sala stampa per l’incontro con i giornalisti.

Seduto al tavolo dei giocatori con microfono acceso, Alessandro ha assaporato la sua prima conferenza stampa e si è intrattenuto con i giornalisti, con i quali ha scambiato qualche impressione sulla gara proprio come un vero giocatore, prima del momento tanto atteso: a entrare poco dopo per la conferenza stampa è stato prima Agu Tapia e poi l’idolo Coello, che con un sorriso ha salutato e parlato con il suo futuro compagno, prima di autografare il cartellone e regalargli la sua maglia. Dopo un abbraccio e una stretta di mano con il “rivale” Tapia, Alessandro ha lasciato la sala tra gli applausi dei giornalisti per tornare in tribuna e continuare a godersi la serata più speciale della sua vita.