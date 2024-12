FIFA Club World Cup 2025: annunciato il calendario, ecco quando giocheranno Inter e Juve

È stato svelato il calendario completo delle partite della Coppa del Mondo per club, che inizierà sabato 14 giugno con la sfida tra Inter Miami CF e Al Ahly FC.

Dopo l’attesissimo sorteggio che ha svelato gli otto gironi che compongono la FIFA Club World Cup 2025, ora anche gli appassionati di calcio di tutto il mondo sanno esattamente dove e quando seguire i loro club al nuovo evento mondiale per club della FIFA, che si terrà negli Stati Uniti da sabato 14 giugno a domenica 13 luglio 2025.

La FIFA ha pubblicato il calendario delle 63 partite con date e orari di inizio del nuovo torneo, svelando una bellissima serie di incontri per le 32 squadre di club che punteranno a diventare per la prima volta campioni della prima competizione d’élite per club del calcio mondiale.

È confermato che la fase iniziale di vendita dei biglietti per tutte le 48 partite della fase a gironi si aprirà giovedì 19 dicembre 2024 alle 10:00 ora locale (16:00 CET) esclusivamente tramite FIFA.com/tickets (dove i tifosi possono già registrare il loro interesse all’acquisto dei biglietti).

È stato anche deciso che la partita di apertura sarà un evento a sé stante, con la squadra del paese ospitante, l’Inter Miami CF, che darà il via alla nuova FIFA Club World Cup in bello stile all’Hard Rock Stadium, stadio della sua città, con 65.500 posti a sedere, contro l’Al Ahly FC, sabato 14 giugno 2025 alle 21:00 (ora locale). Il MetLife Stadium di New York, New Jersey, non solo vedrà sollevare il nuovo trofeo della FIFA Club World Cup domenica 13 luglio 2025, ma ospiterà anche le due semifinali e uno dei quarti di finale.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato: “I percorsi per le 32 squadre sono stati stabiliti e ora sappiamo a che ora e dove, tra 12 stadi di primissima classe, ci godremo i 48 emozionanti scontri della fase a gironi. Insieme ad altre 15 partite nella fase a eliminazione diretta, questo calendario delle partite segna 63 date nell’agenda di ogni tifoso di calcio: coloro che vivono negli Stati Uniti, che viaggiano dall’estero verso queste splendide città per sostenere i loro club o che seguono in diretta e gratuitamente da ogni angolo del mondo tramite DAZN e FIFA+.

“Questo calendario delle partite è molto più di una lista di entusiasmanti incontri che coinvolgono i migliori club del mondo: dimostra che il calcio dei club può essere, e sarà, veramente globale. Portiamolo nel mondo”.

La pubblicazione del programma delle partite segue l’esito del sorteggio e consente alla FIFA di considerare una serie di fattori, tra cui criteri sportivi e incentrati sui giocatori, tifosi locali e in trasferta e considerazioni sulla trasmissione globale. L’elenco finale delle partite garantisce un minimo di tre giorni di riposo tra le partite e mira a ridurre al minimo gli spostamenti.

Dodici emozionanti sedi, sei delle quali sono stadi della Major League Soccer, ospiteranno 32 tra i migliori club del mondo che si contenderanno il titolo della FIFA Club World Cup. Il torneo comprenderà cinque sedi della FIFA World Cup 26 e altri sette stadi di fama mondiale negli Stati Uniti.

I tifosi possono guardare le partite del Mondiale per Club FIFA scaricando l’app DAZN.

Durante il sorteggio di giovedì, il presidente della FIFA Gianni Infantino e il grande brasiliano Ronaldo hanno svelato il nuovo magnifico (e già molto ambito) trofeo della Coppa del Mondo per club FIFA, progettato dalla FIFA e realizzato in collaborazione con il gioielliere di lusso globale Tiffany & Co. Il presidente della FIFA ha anche annunciato che il Trophy Tour ufficiale lo porterà in giro per il mondo, visitando le città di origine di tutti i 32 club partecipanti. Un evento di lancio presso Tiffany & Co. a New York giovedì 16 gennaio 2025 segnerà l’inizio dell’emozionante e coinvolgente tour globale.