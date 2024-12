Insieme ad Alex Zanardi: stupendo rivederlo così

Tutti insieme ad Alex Zanardi: è stupendo rivedere l’ex pilota di Formula 1 così. I fan non stanno più nella pelle dopo l’ultimo post

Se c’è uno sportivo rimasto nel cuore di tutti gli italiani questo è sicuramente lo sfortunatissimo Alex Zanardi. L’ex pilota, le cui condizioni sono tutt’oggi un mistero, continua ad essere ricordato tramite post e aneddoti vari sui social. A questo si appigliano i suoi fan, desiderosi di saperne di più sulle sue condizioni di salute attuali. Intanto però una nuova pubblicazione, tramite “X”, avvenuta in queste ore sta facendo il giro del web con tutti i tifosi estasiati.

Era un pilota di Formula 1, Alex Zanardi, prima di diventare un campione di handbike. La sua carriera fu spezzata dal primo grave incidente nel 2001 che gli portò all’amputazione delle gambe e pose fine alla sua esperienza nel mondo dei motori. Dopo alcuni anni di esitazione e difficoltà, non si era dato per vinto e si era reinventato nel mondo della handbike, come uno dei principali atleti paraolimpici italiani. D’altronde Zanardi è conosciuto per il carisma, l’ottimismo, la resilienza e voglia di non arrendersi mai.

Alez Zanardi, che bello rivederlo così! Arriva il post

Nel giugno 2020, la fatalità ha voluto che un altro grave incidente gli facesse chiudere anzitempo la sua carriera da sportivo: andò a schiantarsi contro un camion proprio mentre era alla guida della sua handbike. Da allora di notizie sul suo conto se ne sono sapute pochissime.

La famiglia tende a mantenere la massima riservatezza e privacy, non vuole divulgare informazioni. Un po’ come avviene anche con Michael Schumacher. Nel rispetto di una decisione comprensibile, in molti si chiedono come stia e vorrebbero saperne di più. Di sicuro Alex, pur uscito dall’ospedale da diversi anni, non è più quello di un tempo ma starà lottando come sempre fatto in carriera. Non resta che affidarsi ai social e alle notizie da lì provenienti, così come i ricordi che lo riguardano.

On board Alex Zanardi at the 1998 US500 pic.twitter.com/nkhOSWNpRt — Champweb (@champwebdotnet) December 4, 2024

Il post venuto a galla in queste ore celebra l’Alex pilota. Si era nel 1998 all’US500. Più che il significato di quella competizione ha fatto scendere una lacrimuccia rivedere così da vicino un filmato in cui il buon Zanardi è su una pista e alla guida della sua vettura. In attesa di saperne di più su come realmente stia, ci si può crogiolare nei ricordi.