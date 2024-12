L’Atalanta è bella vera: 9 vittorie di fila in Serie A e testa momentanea della classifica

L’Atalanta ha eguagliato il proprio record di vittorie consecutive nella sua storia in Serie A: nove come tra tra febbraio e luglio 2020. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini è inarrestabile nonostante l’assenza del suo allenatore che ha scontato l’ultimo turno di squalifica.

La Dea vince e convince nel segno di De Ketelaere e Lookman e vola in testa alla classifica: i nerazzurri hanno superato il Napoli scivolato momentaneamente al secondo posto, in attesa del match di domenica contro la Lazio in programma domenica alle 20.45 al Maradona. Complice questa sconfitta il Milan di Paulo Fonseca scivola a -12 dalla vetta.

Il Gewiss Stadium si conferma un fortino per i nerazzurri con la forza degli orobici dimostrata dai successi con Napoli e Roma, oltre a quello di ieri sera: la forza di un gruppo consapevole delle proprie qualità!