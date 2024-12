Incidente Michail Antonio, il West Ham: “Sottoposto a intervento chirurgico”. Le sue condizioni

Comunicato del West Ham sulle condizioni di Michail Antonio, che pochi giorni fa ha fatto un incidente stradale e si trova ora in ospedale. Ecco quello che scrive l club britannico: “Il West Ham United può confermare che Michail Antonio è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura dell’arto inferiore in seguito a un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio. Michail continuerà a essere monitorato in ospedale nei prossimi giorni. Tutti nel Club augurano a Michail una pronta guarigione e desiderano esprimere la loro sincera gratitudine alla famiglia del calcio in generale per il grande sostegno dimostrato dopo la notizia di ieri, nonché estendere un sentito ringraziamento ai servizi di emergenza e ai soccorritori che hanno assistito Michail subito dopo l’incidente, nonché al team medico che continua ad aiutarlo nella sua ripresa. Il Club fornirà ulteriori aggiornamenti quando opportuno”.