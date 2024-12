Leclerc, terribile notizia in vista del prossimo anno: è ufficiale

Brutta notizia per la Ferrari e per Charles Leclerc in vista del prossimo anno e anche per quelli a seguire: adesso è ufficiale. Le ultime

Questa non ci voleva. Charles Leclerc e la Ferrari hanno ricevuto una mazzata in vista del prossimo anno, proprio quando è in programma, almeno nelle intenzioni della scuderia, di tornare a competere a grandissimi livelli. Con le monoposto affidate al monegasco ed Hamilton, nonché la serie di migliorie fatte all’interno del team in maniera ambiziosa, la “Rossa” vuole tornare a vincere.

Questa novità non ci voleva ma naturalmente si proverà a passare sopra anche a questa cosa, battendo persino la cabala. Di sicuro le annate vincenti si vedono anche sfatando tabù e sortilegi che sembrano essere una vera sciagura per il proprio team. Come quello di un circuito in particolare poco fortunato per il “Cavallino Rampante”.

Arriva una brutta notizia per Charles Leclerc e la Ferrari: questa non ci voleva

Nei giorni scorsi, infatti, si è avuta l’ufficialità del rinnovo per il Gran Premio di Cina che resterà in calendario almeno fino al 2030. L’accordo va dall’anno prossimo alla scadenza fissata sopra. Il circuito di Shanghai continuerà così a vedere le corse di Formula 1, ma c’è un dato che proprio non piace alla Ferrari.

La scuderia italiana, infatti, al netto della sospensione delle gare a causa del Covid dal 2020 al 2023 del GP di Cina, non vince in quel tracciato addirittura dal 2013 con Fernando Alonso. Si tratta di una pista che storicamente non porta bene alla “Rossa”. Un tabù assolutamente da sfatare per Leclerc ed Hamilton a partire dall’anno prossimo. La conferma di questo Gran Premio è arrivato insieme ad un’altra serie di rinnovi annunciati di recente, come anche quello per Monza, ad esempio. Non è stato difficile prendere questa decisione in quanto, come spiega il Presidente e Ceo della F1, Stefano Domenicali, c’è sempre stata una grande connessione tra il mondo dei motori e i tifosi cinesi.

La base di pubblico in occasione della corsa del 2024 è stata superiore ai 150 milioni. “Il ritorno lì per la prima volta dal 2019 in questa stagione è stato un momento fantastico per questo sport. Shanghai è una città meravigliosa e non vedo l’ora di tornarci nel nuovo anno“, è il succo del discorso di Domenicali. Tutti felici dunque, meno la Ferrari. Ma poco importa, bisognerà dimostrare di essere superiori a queste cose.