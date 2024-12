Marquez-Rossi, l’ultima decisione riscrive la storia: è assurdo

Uno dei duelli che più ha infervorato i palcoscenici della Moto GP negli ultimi anni è senza dubbio quello tra Marquez e Rossi: ora c’è un nuovo capitolo di questa rivalità

Si è da poco conclusa la stagione 2024 di Moto GP che ha visto vincere il pilota spagnolo classe 1998 Jorge Martin, il quale fino all’ultima gara ha combattuto curva dopo curva con il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia. Pur provandoci fino alla fine, il pilota torinese non è riuscito a vincere il terzo titolo di fila dopo i successi del 2022 e del 2023. A molte persone questo duello ha ricordato quello già visto in passato tra uno spagnolo e un italiano.

Il riferimento è alla rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez che ha animato per molte stagioni la Moto GP e che ha spesso avuto toni più aspri rispetto alle sfide moderne. Le sfide tra i due sono andate avanti anche per molto tempo dopo la fine dei Gran Premi con attacchi verbali pure fuori dalla pista. Adesso, a più di tre anni di distanza dal ritiro in Moto GP del Dottore, c’è un nuovo annuncio che rischia di scrivere una nuova pagina incredibile di questo loro dualismo.

“Marquez vuole raggiungere Rossi”: l’annuncio che riscrive il duello tra due leggende della Moto GP

Valentino Rossi è uno dei piloti più famosi e leggendari di sempre perché ha saputo catturare la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo con le sue vittorie. In carriera è stato capace di vincere ben 9 titoli mondiali tra tutte le classi mentre adesso il 31enne Marc Marquez è a quota 8. Lo spagnolo dal prossimo anno correrà per la Ducati e il suo obiettivo per il finale di carriera pare essere proprio quello di riuscire ad arrivare a quota 10 mondiali per superare il suo rivale italiano.

A sostenerlo è l’ex pilota Ruben Xaus che durante un intervento al podcast ‘Duralavita’ ha parlato di questo obiettivo del numero 93: “È chiaro che Marc Marquez ha molto chiaro che il suo obiettivo da tempo è quello di ottenere il decimo titolo mondiale. Penso che sia questa la sua motivazione da quando è entrato in rivalità con Valentino Rossi, perché il suo obiettivo è stato imparare molto da Rossi. Ha chiaramente ciò che gli serve per arrivare a questo traguardo”.

Una fetta del pubblico tifoso del Dottore non apprezza Marquez dal 2015 con la sfida in pista che per molti ha finito per danneggiare lo stesso Rossi. Il pilota classe 1993 è accusato di essersi inserito nella sfida tra lui e Jorge Lorenzo che portò alla perdita del Mondiale per Valentino in favore dello spagnolo proprio all’ultima gara.