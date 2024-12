Musetti-Berrettini, rivelazione improvvisa: tutta la verità

Ecco cosa decideranno di fare i due tennisti italiani, tra i più interessanti in circolazione in questo momento, quando ripartirà la stagione

Il 2024 resterà nella storia come un anno indimenticabile e ricco di trionfi per il tennis italiano, a tutti i livelli. Basti pensare che la stagione sportiva si è conclusa con una doppia vittoria di squadra, sia per i ragazzi che per le ragazze: gli uomini hanno vinto per la seconda volta consecutiva la Coppa Davis, mentre in campo femminile è arrivato il successo della Billie Jean King Cup.

Senza dimenticare ovviamente le vittorie ottenute a livello singolo. Jannik Sinner è ancora oggi il numero uno al mondo nel ranking ATP aggiornato, visto che si è concesso pure il lusso di primeggiare nelle Finals di Torino. Molto bene anche i suoi colleghi e connazionali: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi sono tutti nella top 50 del suddetto ranking maschile.

Ed ancora: l’exploit di Jasmine Paolini, la ragazza toscana che assieme a Sara Errani ha conquistato la medaglia d’oro nel doppio femminile, alle Olimpiadi di Parigi 2024, oltre ad un’ascesa nel ranking WTA davvero brillante, che l’ha portata ad un attuale quarto posto mondiale.

2025 alle porte: il calendario e i primi impegni dei tennisti italiani

Se il 2024 è stato dunque eccellente, il 2025 dovrà esserlo ancora di più. Ma da dove ripartiranno i nostri fuoriclasse? Il calendario è già stato formalizzato: il primo impegno, a cavallo tra vecchio e nuovo anno, è sempre la United Cup, competizione a squadre che si tiene a Perth e Sydney. L’Italia sarà rappresentata tra gli uomini da Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Matteo Gigante. Tra le donne da Jasmine Paolini, Sara Errani e Angelica Moratelli.

Sempre, in Australia, a Brisbane, andrà poi in scena l’ATP 250 con Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi in lista, i quali se la vedranno anche contro un certo Novak Djokovic. Stesso livello di competizione parallela ad Hong Kong, con Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego già ufficialmente qualificati.

Il tutto in attesa degli Australian Open, il primo torneo del grande slam. Ma bisognerà attendere il 6 gennaio per scoprire l’elenco dei qualificati a questo importante evento, che vede Sinner come detentore in carica.

In ambito femminile invece, oltre alle ragazze già presenti alla United Cup, la prima a scendere in campo nel 2025 come singolare sarà Lucia Bronzetti. L’azzurra sarà in Nuova Zelanda, precisamente ai WTA di Auckland, dopo le ottime prestazioni di fine anno. Nessuna italiana invece sarà in lista per il torneo di Brisbane.