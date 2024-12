Roma, contro il Lecce i primi 3 punti della cura Ranieri: decisivo il solito El Shaarawy

Tanto sognata, tanto voluta, tanto desiderata: ieri sera all’Olimpico sono arrivati i primi tre punti per la Roma di Claudio Ranieri che senza Dovbyk, ha superato 4-1 il Lecce di Giampaolo.

Prova di forza dei giallorossi che si aggrappano alla superlativa prestazione di un insuperabile Mats Hummels e un sontuoso Stephan El Shaarawy, premiato come MVP del match, grazie ai due assist per le reti di Saelemaekers e Mancini.

Le sconfitte contro Napoli e Atalanta e il pareggio di Londra contro il Tottenham hanno evidenziato una squadra in crescita da un punto di vista della prestazione, a cui occorrevano i tre punti per mettere alle spalle un momento no che durava da troppe settimane…