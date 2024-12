UFFICIALE, colpaccio in Formula 1: firma fino al 2030

Arriva l’ufficialità con tanto di firma e conferma. Fino al 2030 farà parte della Formula 1, un accordo che soddisfa tutti.

Siamo ormai ai titoli di coda della stagione 2024 di Formula 1. Un’annata particolare, per molti di transizione, ma non priva di colpi di scena. Max Verstappen, come da pronostico, ha confermato per la quarta volta consecutiva la sua leadership nella classifica piloti. In quella costruttori, invece, sono arrivati stravolgimenti davvero interessanti.

Ciò che resta di questo finale di annata in F1 sono anche i tanti cambiamenti che potrebbero svilupparsi ancora più approfonditamente nella stagione che verrà, quando moltissimi team in gara varieranno il proprio comparto piloti. Basti pensare a Lewis Hamilton in Ferrari, alla Red Bull che deve ancora decidere sul destino di Sergio Perez, alla Mercedes che punterà sul talento giovane di Kimi Antonelli.

Ciò che non cambierà invece sarà il calendario 2025 di Formula 1, o meglio i circuiti dove si disputeranno i gran premi anche nell’anno ormai più prossimo. In tal senso è giunta la notizia di una conferma a lungo termine per una delle location storiche della F1.

Formula 1, ufficiale la conferma: resterà per molti anni

Come detto, nel 2025 il calendario di Formula 1 resterà pressoché invariato, anche se negli ultimi mesi sono giunte diverse voci e decisioni particolari riguardo la programmazione futura. Ad esempio è arrivato il tanto agognato rinnovo dell’impegno con il GP d’Italia a Monza, fino al 2031, mentre in Olanda sulla pista di Zandvoort si correrà solo fino al 2026 prima dell’uscita di scena.

Chi invece confermerà ancora a lungo termine la presenza nel calendario di F1 è la Cina. Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, ha annunciato poche ore fa il rinnovo contrattuale con il circuito di Shanghai che resterà tappa fissa nel calendario automobilistico fino al 2030.Il GP di Cina è presente in calendario dal 2004 e, da allora, ha avuto sempre un ampio seguito di pubblico. Dal 2020 al 2023 tale appuntamento è stato sospeso per via della pandemia Covid, tornando però regolarmente in quest’ultima stagione.

“Shanghai è una città incredibile e la pista è un test meraviglioso per i nostri piloti, quindi sono lieto che la Formula 1 continui la sua partnership di successo con il Gran Premio di Cina per altri cinque anni. Voglio ringraziare il nostro promotore per il suo continuo impegno e la sua passione, e non vedo l’ora di tornare a Shanghai nel nuovo anno” – ha dichiarato con soddisfazione Domenicali. Il prossimo GP di Cina è previsto il 23 marzo 2025.