Per Leclerc non c’è pace, annuncio drammatico: disavventura da brividi

Altra polemica scaturita nei confronti di Charles Leclerc, il pilota della Ferrari che ha ancora qualche sassolino da togliersi dalle scarpe

Charles Leclerc può essere discretamente soddisfatto della sua stagione 2024 di Formula 1. Il pilota della Ferrari sperava forse di lottare per il titolo fino all’ultimo, ma è ancora piuttosto distante dai livelli sperati, anche per via di una monoposto in crescita, ma che per metà dell’annata ancora ha messo in evidenza difetti tecnici.

Peccato che il finale di stagione non sia stato all’altezza, condizionato già dalle qualifiche dell’ultimo GP ad Abu Dhabi. Il classe ’97 è finito addirittura in ultima fila dopo i risultati del sabato, soprattutto per una penalità di 10 posizioni inflitta dai giudici a causa della sostituzione del pacchetto batteria sull’auto all’inizio delle prime libere.

Leclerc non ha nascosto delusione e frustrazione per questo risultato negativo e sottotono. Ma a sua discolpa c’è anche un episodio che pare averlo debilitato parecchio alla vigilia del weekend di gare a Yas Marina. Un problema occorso al ferrarista dopo una cena di fine anno, un classico appuntamento tra i piloti di Formula 1 prima dell’ultima gara stagionale.

Intossicazione alimentare per Leclerc: cosa è successo alla cena tra piloti

Sembra proprio che dopo la suddetta cena Charles Leclerc non si sia sentito troppo bene. Addirittura si è parlato di intossicazione alimentare e di problemi gastro-esofagei che lo hanno debilitato. Una giustificazione per la prestazione negativa del sabato, che ha condizionato anche la lotta della Ferrari per il titolo costruttori.

Riguardo a questa situazione, la redazione di Sky ha aperto un dibattito. Il giornalista Carlo Vanzini, noto cronista esperto del mondo delle 4 ruote, ha ironizzato avanzando una teoria che avrebbe del clamoroso: “A questo punto mi viene il dubbio che qualcuno alla cena di fine anno abbia messo a Leclerc qualcosa di nocivo nel piatto… Cerchiamo un po’ chi gli era seduto vicino!”

Una battuta ovviamente, ma per pura andando a controllare la disposizione dei piloti cena pare che vicino a Leclerc ci fosse Lewis Hamilton, suo prossimo compagno di scuderia in Ferrari. Dunque, scherzi a parte, è ovviamente impossibile che l’inglese abbia potuto “sabotare” il futuro partner.

Tralasciando le battute, Leclerc si è dovuto confrontare con l’ennesimo problemino di un’annata di troppi alti e bassi. Nonostante le buone prove stagionali, il 27enne di Monte-Carlo deve ancora dimostrare di essere un pilota più continuo sul lungo periodo.