Real Madrid, le possibili scelte di Ancelotti verso l’Atalanta: da capire la posizione di Valverde. Rodrygo verso la panchina

Domani sera l’Atalanta ospiterà il Real Madrid, con i Blancos che devono risalire una classifica europeo al momento poco lumonosa. Carlo Ancelotti deve sciogliere ancora qualche dubbio. Nel 4-2-3-1 Courtois sarà tra i pali, in difesa si potrebbero vedere Lucas Vazquez, Asencio, Rudiger e Fran Garcia. In mediana potrebbero agire Tchouameni e Valverde, con Brahim Diaz, Bellingham e Vinicius alle spalle di Mbappé. Ancelotti, però, potrebbe cambiare le carte in tavola. Un’altra opzione potrebbe essere l’arretramento in difesa di Valverde con Modric in mezzo al campo, mentre Rodrygo potrebbe dunque partire dalla panchina.