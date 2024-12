Real Madrid, Valverde: “L’Atalanta è in grandissima forma, cercheremo di sfruttare le nostre occasioni”

Federico Valverde, calciatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa dal Gewiss Stadium per presentare la sfida di domani contro l’Atalanta: “L’Atalanta è in formissima, dobbiamo scendere in campo nel migliore dei modi. Cercheremo di sfruttare al meglio le nostre occasioni”.

Come valuta le cinque partite in Champions League?

“Non siamo nel migliore degli scenari, ma questi momenti fanno parte del calcio. Dobbiamo lavorare al meglio, dobbiamo concentrarci su quello che stiamo facendo ogni giorno”.

L’Atalanta ha vinto nove partite consecutive.

“Ti possono mettere in difficoltà giocando a uomo, è difficile avere tempo di pensare quando hai un uomo addosso. Giocano bene col pallone”.

Ha mai parlato con Toni Kroos? Ti ha dato dei consigli?

“Ho avuto poche occasioni per parlare con lui. Cerco sempre di mettermi a disposizione della squadra, indipendentemente da dove mi schiera il mister. Fa parte del gioco e del lavoro che siamo chiamati a fare, bisogna saper coesistere con questi alti e bassi, dobbiamo affrontare tutte le situazioni a testa alta”.

Quanto è importante il ritorno di Vinicius?

“Non vediamo l’ora di poter contare su di lui, ci può aiutare a vincere”.