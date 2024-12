“Fu violenta”, retroscena Sinisa Mihajlovic: spunta una verità da brividi

Spunta un retroscena da brividi sul compianto Sinisa Mihajlovic. Coinvolto un altro grande protagonista del mondo del calcio

Il Bayern Monaco ha ritirato la maglia numero 5 in omaggio a Franz Beckenbauer, deceduto, all’età di 78 anni, lo scorso 7 gennaio. Purtroppo il ‘Kaiser’ (uno dei tre, gli altri due sono Mario Zagallo e Didier Deschamps, ad aver vinto il Mondiale da calciatore e allenatore) è uno dei tanti protagonisti del calcio che negli ultimi tempi ci hanno lasciato per sempre. Tra questi anche Sinisa Mihajlovic, scomparso il 16 dicembre del 2022.

Il compianto ex calciatore, specialista dei calci piazzati, ed ex allenatore ha particolarmente commosso i tifosi e gli appassionati per il coraggio leonino con cui ha affrontato la grave malattia, la leucemia, che lo aveva aggredito. Ha lottato con le unghie e con i denti fino all’ultimo, finché il male non lo ha sopraffatto. Sinisa, sia da calciatore sia da allenatore, sapeva tirare fuori gli artigli e mostrare il suo temperamento come dimostra un retroscena su una sua furiosa lite spuntato nelle ultime ore.

Fabio Caressa, litigio con Mihajlovic: “Me ne urlò di tutti i colori”

Fabio Caressa, che è stato lodato per l’esemplare e professionale gestione del caso Bove su Sky, non aveva un buono rapporto con Sinisa Mihajlovic. Nella sua ultima fatica letteraria, “Grazie Signore che ci hai dato il calcio”, il giornalista sportivo ha rivelato i dettagli di una lite con il tecnico serbo durante la quale volarono parole grosse.

La reazione di Mihajlovic a una punzecchiatura di Caressa fu veemente: “Sinisa sentì le mie parole e si incazzò, molto. Il giorno dopo ero in treno con Beppe per una trasferta quando ricevetti una telefonata. Era Mihajlovic che me ne diceva di tutti i colori, urlava che avevo messo in dubbio la sua professionalità e che, in definitiva, ero stato una me**a”, si legge nel libro del telecronista di Sky Sport.

Caressa non porse evangelicamente l’altra guancia. Anzi, non fu meno duro del serbo. Lo mise in riga e compì un gesto poco cortese: “Guarda, Sinisa, non c’è niente di personale, ma quello è il mio pensiero e tu lo devi accettare, perché tutti noi facciamo dei lavori e siamo soggetti al giudizio degli altri e quando ti criticano, a torto o a ragione, ce devi stare’. La sua risposta fu sgradevole, offensiva e anche minacciosa. Preferisco non riportarla, anche io dissi cose non proprio edificanti e gli chiusi il telefono in faccia senza salutarlo”.

Mihajlovic aveva reagito a un precedente commento di Caressa, critico nei confronti dell’allora tecnico del Torino per tre cambi effettuati nello stesso slot nel corso di un derby perso, nei minuti finali, contro la Juventus.