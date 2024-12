Squalifica di una gara per Max Verstappen, mondiale 2025 già stravolto

Il Mondiale 2025 rischia già di prendere una piega a sfavore della Red Bull: la squalifica di Max Verstappen spiazza tutti i fan

Max Verstappen ha concluso al sesto posto l’ultima gara della stagione. Un piazzamento assolutamente ininfluente, dato che il pilota olandese ha già raggiunto il suo obiettivo nel terzultimo appuntamento del Mondiale 2024: nel GP di Las Vegas, infatti, Verstappen si è assicurato il suo quarto titolo iridato consecutivo e va ora a caccia del record di 5 successi di fila di Michael Schumacher.

Tuttavia il pilota della Red Bull avrebbe certamente voluto concludere l’anno con un risultato più soddisfacente. In particolare a Verstappen non è andato giù ciò che è accaduto in curva 1 subito dopo la partenza: dopo aver superato Carlos Sainz, infatti, il quattro volte campione del mondo ha tentato di attaccare Oscar Piastri. Le due vetture sono finite a contatto e poi in testacoda.

Per questa manovra Max Verstappen è stato sanzionato con dieci secondi di penalità e due punti sulla licenza di guida. Una sentenza che fa tremare la Red Bull: il rischio che l’olandese si ritrovi a dover saltare una gara nel prossimo Mondiale è davvero molto alto.

Verstappen a rischio squalifica: decisione clamorosa

Il 27enne di Hasselt è infatti a 8 punti su 12 e non avrà possibilità di recuperare nulla fino a giugno 2025. Ciò significa che se nella prima parte di stagione verranno inflitti altri quattro punti di penalità al pilota della Red Bull scatterà la squalifica, esattamente come accaduto in questo Mondiale a Kevin Magnussen, costretto a rinunciare al Gran Premio di Azerbaigian.

La decisione presa dai Commissari è stata accolta con profondo disappunto da Max Verstappen. Come già accaduto in passato il 4 volte iridato non ha usato giri di parole per commentare la penalità: il campione del mondo in carica ha dato degli “stupidi idioti” ai Commissari e ha poi aggiunto che a quel punto potevano infliggerli anche 20 secondi.

Dopo il GP di Abu Dhabi il pilota olandese si è presentato davanti ai microfoni e ha fatto chiaramente capire di non essere per nulla preoccupato del rischio di doversi fermare per una gara nel 2025. “Magari faccio in modo di arrivare a 12 punti sulla licenza per quando nascerà il bambino – ha detto Verstappen in riferimento alla futura nascita del suo primogenito – In questo modo potrò andare in congedo di paternità”.