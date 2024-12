16 dicembre 1899-2024: 125 anni di Milan

A San Siro ieri il Milan di Paulo Fonseca ha rovinato la festa dei 125 anni storia con il pareggio contro il Genoa. Il16 dicembre 1899 il club di Via Aldo Rossi oggi ha festeggiato l’anno della sua fondazione: “125 anni di noi. 125 anni di voi. 125 anni di Milan”, così il Diavolo sul proprio canale X.

Il Milan ha collezionato 49 trofei in totale ed è il secondo club italiano con più trofei dopo la Juventus: 31 a livello nazionale, 14 europei e 4 internazionali, in cui spiccano le 7 Coppe dei Campioni (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07). 19 Scudetti, 5 Coppe Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe delle Coppe, 3 Coppe Intercontinentali e 1 FIFA Club World Cup.

L’ultimo trofeo dei rossoneri è datato 22 maggio 2022, quando la squadra allenata da Stefano Pioli ha conquistato il 19esimo Tricolore.

La partita di ieri contro la squadra guidata da Vieira si è conclusa sullo 0-0, un risultato che lascia un po’ di amarezza ai rossoneri, nonostante la confermata solidità difensiva della squadra con Paulo Fonseca che avrebbe voluto vincere per i tifosi e per il clima di festa in occasione dei 125 anni del club. “La squadra ha voluto vincere, siamo stati aggressivi senza palla, siamo arrivati tante volte vicino l’area del Genoa e penso che sia una questione di qualità nelle ultime scelte, abbiamo avuto tante opportunità e solo quello credo sia mancato. Contestazione? È normale, succede questo, noi volevamo vincere per loro ma è normale arrabbiarsi col risultato avuto. Sono insoddisfatto del risultato ma capisco”.