Domani riparte la Coppa Italia: il programma della seconda parte degli ottavi di finale

Dopo le gare infrasettimanali di due settimane fa, la Coppa Italia torna in campo a partire da domani. Circa 15 giorni fa, infatti, sono cominciate le gare degli ottavi di finale della Coppa Nazionale. Gare che hanno visto tre delle prime otto dello scorso torneo di Serie A cominciare il loro torneo con un successo.

Da domani cominciano anche gli altri quattro quarti di finale. Via al torneo, quindi, per Juventus, Roma, Inter e Atalanta.

Le squadre già ai quarti di finale

Due settimane fa gli scontri diretti degli ottavi hanno visto due sorprese e due conferme. Ad aprire le danze era stato il Bologna superando agevolmente il Monza per 4-0. Poi il Milan aveva avuto la meglio del Sassuolo addirittura per 6-1. Le due sorprese sono invece arrivate da Firenze e Roma. Al Franchi, infatti, la Fiorentina reduce dallo shock di Bove ha ceduto il passo all’Empoli ai rigori, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. All’Olimpico, la Lazio ha avuto la meglio sul Napoli per 3-1 con un Tijjani Noslin super, autore di una doppietta.

Il programma della Coppa Italia

Ora gli altri quattro incroci degli ottavi di finale, che definiranno il quadro dei quarti di finale che si giocheranno nel mese di febbraio.

Domani sera alle 21, il programma verrà aperto dalla sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Cagliari. Mercoledì, invece due gare in programma: la prima alle 18:30 vedrà l’Atalanta ospitare la formazione di Seri B del Cesena. Mentre, alle 21, la Roma ospiterà la Sampdoria del neo tecnico Leonardo Semplici. Chiuderà il programma degli ottavi di finale, la gara di giovedì sera alle 21 tra Inter e Udinese a San Siro.

La vincente della gara tra Juventus e Cagliari, sfiderà l’Empoli. La vincente di Atalanta-Cesena troverà il Bologna. Una tra Roma e Sampdoria sfiderà il Milan. Mentre, Inter o Udinese sono attese ai quarti di finale dalla Lazio.