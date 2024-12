F1, classifica stravolta: non ha vinto Verstappen

La classifica di Formula 1 è improvvisamente cambiata: altro che Max Verstappen, al primo posto c’è un altro pilota

Il Mondiale 2024 di F1 si è chiuso esattamente come i tre precedenti, ovvero con il trionfo di Max Verstappen e della Red Bull. Il campione olandese ha così conquistato il suo quarto titolo iridato di fila e ora può davvero andare a caccia del record di 5 Mondiali vinti consecutivamente da Michael Schumacher (dal 2000 al 2004 con la Ferrari).

Tuttavia, rispetto ai due anni precedenti, stavolta l’impresa per Verstappen è stata molto più complicata. Addirittura c’è stato un momento dell’annata dove sembrava davvero che il 27enne di Hasselt stesse per perdere lo scettro: la crescita imponente di McLaren e Ferrari e il conseguente calo di prestazioni della RB20 rischiava di compromettere il primato dell’olandese.

In più Verstappen non ha praticamente mai potuto contare sull’appoggio di Sergio Perez, incappato in un’altra stagione molto deludente. Non è certo un caso se nella classifica Costruttori la Red Bull ha dovuto accontentarsi del terzo posto, dietro McLaren (prima) e Ferrari (seconda). E non è questa l’unica classifica dove Verstappen non è arrivato primo.

F1 choc: classifica stravolta, Verstappen spodestato

In occasione della cerimonia di Premiazione di fine anno della FIA che si è tenuta a Kigali, in Ruanda, il premio per il miglior sorpasso dell’anno è infatti andato a Sergio Perez. Si tratta della manovra che il pilota messicano ha messo a segno nella Gara Sprint del Gran Premio della Cina, un weekend dove Perez riuscì a ottenere due confortanti terzi posti. Da quel momento in poi, però, i risultati del pilota della Red Bull sono stati via via sempre peggiori.

Tuttavia quel doppio sorpasso su Fernando Alonso e Charles Leclerc è stato valutato come il migliore della stagione. Una scelta che però non ha convinto molti appassionati di Formula 1: per tanti, infatti, il premio andava assegnato a un altro pilota. Si tratta di Alexander Albon, ex compagno di squadra del 4 volte campione del mondo, protagonista di un altro splendido doppio sorpasso in frenata prima dell’ultima chicane nel Gran Premio del Canada.

Albon riuscì a beffare sia Ricciardo che Ocon: una manovra che per i seguaci della Formula 1 doveva essere premiata come miglior sorpasso della stagione. Invece nessun riconoscimento per il pilota 28enne della Williams, che il prossimo anno verrà affiancato da Carlos Sainz.