Lacrime per Zanardi, foto da brividi: ritorno pazzesco

Spunta una foto che fa venire i brividi per tutti gli appassionati e i tifosi di Zanardi: immortala un ritorno pazzesco del campione italiano

Alex Zanardi ha scritto pagine indimenticabili della storia dello sport, in tantissimi ambiti. Basti pensare a quando, solo cinque anni dopo il tragico incidente al Lausitzring, in cui perse entrambe le gambe, il pilota bolognese ha deciso di tornare al volante di una monoposto di Formula 1, lasciando tutti senza parole.

Era il 2006 e l’occasione è stata nei giorni del 25 e del 26 novembre. C’erano le finali mondiali di Formula BMW, sul circuito di Valencia, e Zanardi è stato invitato per provare la BMW Sauber F1.06, una vettura che aveva gareggiato nel campionato di Formula 1 appena concluso. Una straordinaria opportunità che è stata possibile grazie a una vettura adattata: sono stati inseriti comandi manuali. Una vettura pensata per consentire di gestire tutto al meglio solo utilizzando le mani.

Queste erano state le parole di Zanardi: “Voglio ringraziare la BMW per l’opportunità. La Formula 1 è il massimo per tecnologia e velocità. Sono emozionato e curioso di capire cosa sia cambiato dal mio ultimo GP nel 1999”. Ovviamente il ritorno in pista non è stato privo di difficoltà: uno dei momenti più difficili è stato calarsi nell’abitacolo, molto stretto per le sue protesi. Tuttavia, la determinazione di Alex e l’aiuto della squadra gli hanno permesso di superare le difficoltà, regalandosi un’emozione unica.

Zanardi foto storica: l’esperienza BMW

Alex Zanardi, d’altronde lo conosciamo tutti: non è solo un pilota straordinario, ma anche un esempio di resilienza e forza d’animo. Aveva avuto una brillante carriera in Formula 1, con 41 Gran Premi disputati a bordo di Jordan, Lotus e Williams; poi il drammatico incidente del 2001 in Formula CART, che però non l’ha portato mai ad arrendersi.

Nel 2006, mentre era protagonista nel Mondiale Turismo con la BMW, Zanardi si è cimentato nella guida di una Formula 1 a Valencia, dimostrando ancora una volta di essere un campione in tutti i sensi. È stata una celebrazione della sua voglia di vivere e della sua passione per il mondo dello sport. Un giorno particolare ricordato in questi giorni su X:

2006 DEMO Alex Zanardi, BMW Sauber F1.06 with hand controls #F1 pic.twitter.com/Iev2zJhQQ6 — F1 Icons That Go Hard (@CrystalRacing) December 10, 2024

Si tratta di un momento iconico nella storia del motorsport, tanto che la Minichamps ha deciso di produrre un modellino, in scala 1/43, della BMW Sauber F1 guidata da Zanardi. Una testimonianza di un’impresa che ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo. Le foto di quel giorno circolano ancora in rete e fanno emozionare milioni di persone, che le condividono volentieri.

Alex Zanardi oggi purtroppo non è in condizioni ottimali, ma con tutto ciò che ha fatto continua a insegnare al mondo il significato della resilienza. I limiti esistono per essere superati. Il ritorno alla guida di una Formula 1 nel 2006 è stato il simbolo della sua forza e della sua determinazione, capace di far emozionare e riflettere ancora oggi. Un campione dentro e fuori dalla pista, un esempio per tutti.