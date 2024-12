Leclerc scuote i tifosi: lacrime Ferrari

Il pilota monegasco scuote tutti i suoi tifosi della Ferrari: commozione per tutti coloro che seguono sempre Charles Leclerc

Si è da poco conclusa la stagione 2024 di Formula 1 con la Ferrari che davvero per un soffio non è riuscita a portare a casa il mondiale costruttori con grande rammarico di tutto il team e naturalmente anche dei milioni di fan in tutto il mondo. Quest’ultima è stata però una stagione che ha consentito di rivedere una macchina spesso competitiva e in grado di dare filo da torcere a tutti i migliori avversari del panorama della Formula 1.

Charles Leclerc è stato inoltre protagonista di alcune grandissime gare e di vittorie che hanno fatto impazzire di gioia il pubblico fan della Rossa, come ad esempio i strepitosi successi a Montecarlo e ovviamente a Monza. Questo è stato inoltre l’ultimo mondiale che il pilota classe 1997 ha disputato con Carlos Sainz al suo fianco visto che dal 2025 arriverà il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, all’interno del box Ferrari.

Il messaggio di Charles Leclerc fa commuovere i tifosi della Ferrari

Nelle scorse ore sono arrivate delle parole che non sono passate inosservate e sono state pronunciate proprio da parte di Charles Leclerc, il pilota della Ferrari ha fatto gioire e commuovere tutti i tifosi della scuderia di Maranello rivivendo tutte le sue emozioni provate in questo mondiale 2024. Il 27enne monegasco ha parlato in occasione della cerimonia dei FIA Awards, annuale celebrazione di fine stagione in Formula 1.

Queste sono le parole con cui il numero 16 della Ferrari ha fatto commuovere molti fan: “È stata una stagione molto lunga, ma ho realizzato alcuni dei miei sogni tra questi ce n’è sicuramente uno in evidenza me che è stata la vittoria a Monaco. Essendo cresciuto a Montecarlo e sognando di diventare un pilota della Ferrari, da dove è iniziata la mia passione per il motorsport, vincere a Monaco è stato davvero unico“.

Ovviamente Leclerc non poteva anche inserire il ricordo di uno strepitoso successo come quello del Gran Premio d’Italia tra i suoi momenti migliori dell’anno: “Anche vincere a Monza è stato speciale, e un altro sogno che era un po’ inatteso lo scorso weekend è stato quello di poter guidare con mio fratello minore nelle FP1, che è stato un momento speciale per la nostra famiglia.” Tutti insieme sono stati momenti positivi in una stagione come questa secondo il fenomeno della Ferrari.