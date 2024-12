Cagliari, Nicola: “Fino al 2-0 siamo stati in partita”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Davide Nicola ha parlato così dopo il ko 4-0 contro la Juventus in Coppa Italia: “Abbiamo fatto un’ottima partita fino al 2-0, poi siamo un po’ calati e la qualità della Juve è venuta fuori. Ci dispiace perché è da 20 anni che il Cagliari non accede ai quarti. Ci eravamo caricati al massimo. Dispiace perché nel primo tempo potevamo andare in vantaggio e così non è stato. E’ chiaro che sul 2-0 c’è poco da difendere. Non mi piace attendere. I ragazzi hanno dato il massimo. Qualcuno deve ancora crescere. Era giusto vedere chi gioca meno perché abbiamo bisogno di tutti“.

Sulle ultime gare e le sconfitte con Fiorentina, Atalanta e Juventus: “Se uno la vuole vedere dal punto di vista vittimistico non è il mio modo di pensare. Noi ci dobbiamo creare dei numeri lo dico sempre, è normale che non li abbiamo ancora. Dobbiamo creare occasioni contro chiunque, lo abbiamo fatto. Dobbiamo sfruttarle meglio per spostare l’inerzia delle gare. Siamo umili sappiamo riconoscere le qualità degli avversari. Credo comunque che fino al 2-0 il Cagliari abbia giocato con voglia di dimostrare che ha delle idee e di onorare al massimo quest’impegno. Dopo un po’ siamo calati e abbiamo rischiato giustamente e il punteggio è diventato più rotondo ma l’accetto“.

Sulla priorità Venezia in campionato: “Non abbiamo ragionato così. Noi siamo venuti qui sapendo che ovviamente dovevamo cambiare per poter tenere tutti sul pezzo, perché ovviamente diventa difficile giocare sempre con gli stessi. Avevamo l’intento di crederci e credo che l’abbiamo dimostrato in maniera convincente fino al 2-0. Dopo va riconosciuto che la Juve ha le sue qualità. Non siamo riusciti in quello che volevamo. Ma il Cagliari è venuto a Torino per giocarsela e così ha fatto“.