Damiani nel mirino di diversi club: il Nacional respinge le offerte e chiede 4 milioni

Damiani sta attirando l’attenzione di numerosi club grazie alle sue prestazioni in prestito al Boston River. Diverse società hanno già contattato il Nacional, proprietario del suo cartellino, per valutare un eventuale trasferimento. Secondo quanto raccolto da Sportitalia.com, il Vancouver ha presentato un’offerta di 2 milioni di euro, prontamente respinta, mentre altri club hanno chiesto informazioni per un possibile prestito.

Il club sudamericano ha fissato il prezzo del giocatore a circa 4 milioni di euro, una cifra che rappresenta la valutazione minima per intavolare trattative concrete. Al momento, però, non ci sono sviluppi definitivi.

Lorenzo Lepore