Ferrari già in ansia: esplode la bomba sul ritiro di Hamilton

Lewis Hamilton saluta la Mercedes e parla anche del suo futuro: tifosi della Ferrari già in ansia

L’ultima gara del Mondiale di Abu Dhabi, luogo di mille battaglia per Lewis Hamilton, è stato anche l’ultimo Gran premio del britannico con addosso i colori delle Frecce d’Argento. Se la gara non è stata esaltante dal punto di vista del risultato, lo è stato invece sul piano delle emozioni: Sir Lewis è parso visibilmente emozionato e commosso per il tanto affetto ricevuto.

Quasi vent’anni di corse non possono essere dimenticati facilmente: Hamilton e Mercedes sono stati un connubio vincente e radicato nel tempo ai massimi livelli. L’inglese ha effettuato fino allo scorso venerdì una sorta di tour d’addio che ha toccato vari luoghi di punta della scuderia anglo-tedesca: dalla sede della Petronas, partner storico della Mercedes, fino a Brackley e Brixworth.

Le lacrime non sono mancate ma nemmeno la voglia di continuare a far bene in vista della prossima esperienza in Ferrari. Hamilton, inoltre, ne ha approfittato anche per parlare del suo futuro.

Futuro Hamilton, arriva la bomba durante il discorso di addio alla Mercedes

Hamilton ha varcato le porte di Brackley, sede storica della scuderia, visibilmente emozionato: tutti i dipendenti della Mercedes lo hanno accolto con un lungo applauso, mentre nella sala centrale della fabbrica sono state esposte tutte le sue monoposto. L’emozione è stata incredibile, lo stesso Lewis non ha retto facilmente a causa del tanto amore proveniente da tutti i componenti della scuderia anglo-britannica.

A Brackley, così come a Brixworth, non sono mancati i suoi compagni di mille battaglie: il team principal Toto Wolff e l’ormai ex partner in scuderia George Russell. Entrambi lo hanno accolto con un lungo applauso, consapevoli dell’importanza storica della sua figura nella Mercedes.

Hamilton ha salutato la Mercedes con un lungo discorso, pubblicato interamente sui canali ufficiali del team. In esso non sono mancate parole emozionanti e qualche accenno al prossimo futuro. “C’è tanto talento e tanta passione qui dentro, chiunque sarebbe fortunato a lavorare con voi. Spero che quando smetterò di correre, potrò tornare qui e guardare indietro ai bei ricordi con tutti voi”, ha detto Hamilton.

A Brixworth, il pilota è stato ancora più chiaro, lanciando qualche indizio per il prossimo futuro: “La Mercedes mi ha cambiato la vita, credo in voi e sono molto orgoglioso di tutto il successo che abbiamo avuto. Spero di poter tornare tra qualcheanno”. Lewis insomma pensa già al post ritiro.