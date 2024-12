Game, Set… Xmasmatch: dal calcio al rugby, fino al Football Americano. Ecco le 8 iniziative natalizie più sorprendenti dell’universo sportivo

A Natale ogni gesto d’amore vale: non esiste citazione migliore per avvicinarsi ai giorni più attesi dell’anno, un periodo rispettato e onorato anche dal mondo dello sport. Conferme in merito giungono da alcune delle discipline più praticate a livello globale come, ad esempio, il rugby, grazie a programmi utili a promuovere l’avvicinamento di donne e ragazze alla disciplina, il basket, con Teddy Bear Toss a beneficio delle comunità più bisognose, e, infine, la pallavolo attraverso il lancio di “True Love: il Vero Amore”, ovvero un calendario a cura del Consorzio Vero Volley per combattere ogni forma di violenza e promuovere valori quali rispetto e uguaglianza

“Lo sport dà il meglio di sé quando ci unisce”: con queste parole lo statunitense Frank Deford, uno dei più grandi commentatori sportivi di sempre, definiva quello che, ormai da diversi anni, non risulta più un semplice sostantivo, bensì una vera e propria industria oltre che un movimento culturale capace di coinvolgere cittadini e appassionati di ogni età e genere. Sport e unione, unione e sport: due binari capaci d’incontrarsi in maniera strategica ed efficace anche in pieno periodo natalizio. Conferme in merito giungono da una serie di ricerche condotte sulle principali testate internazionali del settore da Espresso Communication per conto del Consorzio Vero Volley: entrando più nel dettaglio, il primo esempio lungimirante risulta il calcio. A questo proposito, emerge un approfondimento a cura di One Football che mette in risalto l’iniziativa del Manchester City: nello specifico il team made in UK lancia la campagna “0161 Christmas Calling”. Grazie ad essa, i fan potranno acquistare articoli e kit inediti della loro squadra del cuore e il ricavato verrà poi dato sia all’ente di beneficenza City in the Community sia utilizzato per strutturare progetti ancora più ampi a supporto del Royal Manchester Childern’s Hospital e della Ronald McDonald House, tra cui uno spazio ad hoc per consentire ai pazienti di giocare a calcio e coltivare la loro più grande passione. Ma questa non è l’unica iniziativa “football addicted” degna di essere raccontata: il Chelsea, insieme alla propria fondazione, ha realizzato un breve cortometraggio, coinvolgendo star della squadra attuale e del passato, per invitare i tifosi a donare, presso dei punti di consegna specifici, coperte, maglioni e vestiti a disposizione dei senzatetto durante le notti e le giornate più fredde dell’anno.

Dal calcio si passa alla pallavolo grazie ad un esempio 100% made in Italy, ovvero il Consorzio Vero Volley, realtà di riferimento nel mondo della pallavolo nazionale e internazionale, che in vista del Natale lancia il calendario denominato “True Love: il Vero Amore” con la collaborazione di Action Agency. Nel dettaglio si tratta di un’iniziativa strutturata con l’obiettivo di celebrare valori quali l’amore, il rispetto, l’inclusione e l’uguaglianza e, allo stesso tempo, contrastare ogni forma di violenza, prima di tutto di genere. Per l’occasione la società sportiva ha coinvolto i campioni delle squadre di serie A1 femminile e Superlega maschile che hanno prestato i loro volti e i loro corpi per sensibilizzare su una tematica ancora troppo diffusa. “Non esiste periodo migliore del Natale per mettere in risalto i valori che contraddistinguono lo sport – afferma Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley – Quest’anno noi del Consorzio abbiamo deciso di farlo con un calendario composto da 36 scatti. Ognuno di questi declina una prospettiva diversa dell’amore grazie a parole significative messe per iscritto proprio sulla pelle dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. L’amore in quanto tale è un sentimento da promuovere ogni giorno e in particolar modo a Natale, la festa più amata da grandi e piccini che è sinonimo di unione, calore e felicità. Lo sport ha un potere immenso e, proprio per questo, siamo chiamati a sfruttarne le potenzialità per comunicare e diffondere a gran voce, soprattutto ai più giovani, i valori più puri e concreti della nostra società per fare in modo che il nostro futuro sia all’insegna dell’accettazione e del rispetto a 360°. Ci tengo, inoltre, a precisare che alcuni degli stati sono stati trasformati in riproduzioni fine art di grandi dimensioni e vendute all’asta durante un evento ad hoc. Il ricavato verrà devoluto prossimamente all’associazione Piesse che opera a favore del pronto soccorso dell’Ospedale Niguarda”.

Il viaggio alla scoperta delle iniziative natalizie più sorprendenti dell’universo sportivo prosegue con il basket e, più precisamente, con le squadre della Eastern Washington University che, negli intervalli delle recenti partite del calendario maschile e femminile, hanno organizzato un Teddy Bear Toss, ovvero un lancio di orsacchiotti dagli spalti. I peluche, in seguito, sono stati poi donati, in occasione dell’iniziativa “Christmas Bureau”, ai bambini delle famiglie più bisognose della città di Spokane, situata nello stato di Washington. E ancora, non poteva mancare il rugby in questo scenario in grande evoluzione: sotto questo punto di vista risalta la campagna di fundraising, denominata “SWITCH”, messa a terra dall’Harlequin Football Club per promuovere il rugby femminile e, in particolar modo, la disciplina sportiva in quanto soluzione per cambiare in positivo la propria vita. E l’hockey? Immancabile grazie ai Vegas Golden Knights, i quali, in vista delle ormai prossime festività, organizzano diverse attività a supporto della città di appartenenza come, ad esempio, un evento utile a promuovere l’adozione di animali domestici, presso centri specifici del territorio, con l’organizzazione sportiva che coprirà le spese iniziali in modo tale da aiutare famiglie e cittadini ad accogliere il proprio pet fin da subito. Per ultimi, ma non meno importanti, ecco il baseball, con l’attività sociale “Winter Wishes” a cura della Major League Baseball utile a regalare un sorriso e un regalo personalizzato a bambini e adolescenti del Boys & Girls Club of Harlem, e il football americano grazie alla pubblicazione del libro Santa’s Green Christmas, una commovente opera per bambini che coniuga l’entusiasmo delle feste con la consapevolezza di essere responsabili della cura dell’ambiente circostante sin dalla giovane età.