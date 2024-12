Juve-Cagliari 4-0: show dei bianconeri allo Stadium, ai Quarti di Coppa Italia ci sarà l’Empoli

E’ terminato 4-0 l’ottavo di finale tra Juventus e Cagliari: vittoria importante dei bianconeri che dilagano nella ripresa e staccano il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronteranno l’Empoli di D’Aversa.

PRIMO TEMPO

Al 2′ blitz degli ospiti: Zortea sulla destra crossa per Lapadula, che calcia di prima intenzione: Di Gregorio respinge con i piedi. Al 14′ Bianconeri pericolosi: McKennie per Koopmeiners, conclusione dell’ex Atalanta che diventa un passaggio per Vlahovic che da pochi passi spara alto. 26′ ancora Juventus pericolosa con Savona: super giocata Conceiçao, che crossa al centro per il terzino che colpisce male il pallone da buona posizione. 2 minuti più tardi assolo del portoghese che calcia dal limite dell’area a giro: palla di poco fuori. Qualche minuto più tardi protagonista Mbangula che dopo aver ricevuto da Thuram conclude di destro all’interno dell’area: palla alta sopra la traversa. Al 36′ si ripete la sfida tra Conceiçao e Scuffett: gran botta del portoghese, il portiere del Cagliari devia in angolo con la mano di richiamo. Al 43′ la Juve passa: Yildiz per Vlahovic, che spalle alla porta si gira e conclude con il mancino. La sfera passa sotto le gambe di Wieteska, colpisce il palo e si infila alle spalle di Scuffet.

SECONDO TEMPO

Al 52′ la Vecchia Signora raddoppia: calcio di punizione di sinistro di Koopmeiners che supera Scuffet: gran gol dell’olandese. Al 62′ Conceiçao si presenta in area dopo un azione personale, Scuffet respinge come può. Dopo due gol annullati per fuori gioco, Vlahovic si divora il 3-0. Deiola perde palla e il serbo si invola verso la porta: il numero 9 supera Scuffet, si allarga troppo e calcia fuori a porta sguarnita. All’80’ arriva il tris bianconero: palla di Nico Gonzalez per Conceiçao che dopo aver ricevuto il pallone col mancino calcia a giro e supera Scuffet. I padroni di casa calano il poker: all’89 i bianconeri segnano la quarta rete con un super gol di Nico Gonzalez. L’argentino si invola verso la porta e dal limite dell’area con un delizioso pallonetto supera ancora Scuffet. 91′ ospiti pericolosi con Prati che sfrutta il passaggio di Pavoletti e calci di prima in porta: grande risposta di Di Gregorio che blocca in due tempi.