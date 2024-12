Juve, Giuntoli prima del Cagliari: “Vlahovic? Rapporti straordinari. Ci vedremo dopo il mercato”

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset prima della sfida con il Cagliari. “La partita è sempre molto importante, siamo la Juventus, abbiamo vinto la Coppa lo scorso anno, quindi ci teniamo in maniera particolare a fare bene. Abbiamo fatto tante gare con pochi ricambi, purtroppo dovuti a tanti infortuni e siamo stati molto penalizzati. La squadra ha avuto degli alti e dei bassi, è chiaro che noi come tifosi siamo i primi ad essere molto dispiaciuti quando non vinciamo, però si va avanti tutti uniti, tutti insieme e si pensa al futuro che ci darà grandi soddisfazioni”.

Rinnovo Vlahovic? “I rapporti con il ragazzo e con l’agente sono straordinari, abbiamo deciso di vederci dopo il mercato, visto che ha ancora un anno di contratto, quindi c’è ancora tutto il tempo di sistemare le cose e andare insieme nel miglior modo possibile”