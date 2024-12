Juventus, stasera c’è il Cagliari in Coppa Italia. Le possibili scelte di Motta

Dopo il pareggio in extremis in casa contro il Venezia, la Juventus cerca riscatto in Coppa Italia. Stasera c’è il Cagliari e in palio c’è un posto nei quarti di finale della competizione.

Thiago Motta potrebbe stravolgere un po’ la squadra a causa dei vari infortuni. Pronto un 4-2-3-1 con Perin in porta, in difesa potrebbero agire Savona, Kalulu, Locatelli e McKennie, adattati nel reparto arretrato. Thuram e Koopmeiners in mediana, sulla trequarti dovrebbero esserci Conceicao, Yildiz e Mbangula, con il peso dell’attacco affidato a Vlahovic.

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni