Primavera 1, tutti i match del mercoledì su Sportitalia

Continua su Sportitalia lo spettacolo del campionato primavera. Ad aprire la sedicesima giornata la sfida del Deghi Center tra Lecce e Torino. Un match da ex per Scurto che sfiderà da e i granata alla ricerca di punti per coltivare la zona playoff.

Primavera, la lotta per la vetta

In campo poi Roma e Sampdoria con i giallorossi tornati a correre e che dopo il 6-1 inflitto all’Udinese affronteranno ora i liguri fanalino di coda per tentare il momentaneo sorpasso al Sassuolo che scenderà in poche ore dopo contro il Milan. Neroverdi tornati in vetta con il 2-0 alla Fiorentina che affronteranno i rossoneri in crescita ma vogliosi di riscatto dopo il ko contro la Juventus. Milan ma anche Inter con i Nerazzurri appaiati al secondo posto alla pari di Fiorentina e Roma che affronteranno l’Udinese che dopo il pesante ko del weekend proverà a riscattarsi per allontanarsi dalla bassa classifica.

Si sogna in zona playoff

Classifica che coltiva la Lazio, i biancocelesti quinti e staccati di 5 punti dalla vetta vogliono mantenere una posizione in zona playoff e saranno ospiti del Cesena. Chi vuole insidiare poi la zona playoff è il Genoa vincente contro il Lecce nell’ultimo turno e che ora affronterà l’Empoli in casa. A chiudere poi la sfida tra Cremonese e Monza per un derby lombardo pronto ad infiammare la parte destra della classifica…. Potete seguire lo spettacolo del campionato primavera sul canale 60 dtt, su Primavera tv, sulla nostra app e qui sul nostro sito.