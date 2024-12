Roma: in bilico tra psicodramma, rivoluzione e Coppa Italia

Un altro doloroso passo falso. La Roma e Claudio Ranieri sono già alle prese con l’ennesimo sbalzo d’umore di uno spogliatoio che deve ricostruire la propria personalità a margine di un avvio di stagione nefasto, prima della presumibile rivoluzione che avrà luogo a gennaio.

La gara del Sinigaglia ha riportato alla luce fragilità che i giallorossi pensavano di avere iniziato a rinsaldare attraverso gli ultimi due successi tra campionato ed Europa League.

Invece all’ordine del giorno c’è ancora quell’inguaribile mal di trasferta, che impedisce ai capitolini di centrare un successo lontano dalle mura amiche addirittura dallo scorso 25 aprile.

Non è bastato nemmeno un impianto tattico ordinato, ma troppo monocorde per potersi rappresentare come pericoloso nella fase avanzata. Lo psicodramma degli ultimi minuti rappresenta uno scenario che delude e inizia realmente a incutere timore classifica alla mano, visto che la zona retrocessione dista soltanto due punti, ed è decisamente più vicina rispetto agli scorci di classifica che i giallorossi avevano messo in preventivo di frequentare all’inizio del campionato. L’ostacolo Sampdoria in coppa Italia ha l’ambivalenza di un’opportunità per respirare un’aria diversa, ma anche le sembianze dell’ennesimo spauracchio che in caso di prestazione negativa potrebbe far vacillare del tutto le poche certezze sin qui acquisite. Un equilibrio labile, con cui la Roma dovrà convivere in attesa degli inevitabili stravolgimenti delle prossime settimane.

LA PROBABILE FORMAZIONE: ALL’INSEGNA DEL TURNOVER

Di seguito le possibili scelte di Ranieri in vista della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Diversi dubbi ancora da sciogliere, con la certezza che sarà il turnover a caratterizzare le possibili decisioni del tecnico giallorosso.

3-4-2-1

SVILAR,

CELIK, NDICKA, HERMOSO,

SAUD, PISILLI, PAREDES, ZALEWSKI

SOULE PELLEGRINI

DOVBYK