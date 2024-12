Si rompe il crociato del ginocchio, la stagione di un Big è già finita

Rottura del legamento crociato anteriore e stagione finita anzitempo per un Big: la diagnosi è tremenda, tifosi senza parole

Brutto infortunio per un Big che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore durante la partita della propria squadra, lasciando senza parole i suoi tifosi che riponevano in lui belle speranze per la nuova stagione.

La stagione di NBA è iniziata da poco, ma c’è già chi dovrà pensare per forza di cose al prossimo anno. Parliamo del cinese Yongxi Cui, rookie dei Brooklyn Nets che ha rimediato un bruttissimo infortunio mentre si trovava in campo con la squadra affiliata dei Nets nella G League a Long Island.

L’ex giocatore dei Guangzhong Loong Lions, franchigia della Chinese Basketball Association, non vedeva l’ora di potersi misurare in NBA dopo la più che positiva stagione in Cina, ma l’infortunio ha stravolto tutti i suoi i piani. Yongxi Cui ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e starà fuori per il resto della stagione, venendo costretto a rimandare la propria ascesa NBA.

NBA, tegola per i Brooklyn Nets: rottura del crociato per Yongxi Cui

Niente da fare per Yongxi Cui la cui stagione di NBA si è prematuramente chiusa a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, riportata nel match della squadra affiliata dei Brooklyn Nets nella G League. Una brutta tegola per i Nets in quanto riponevano tante speranze nel giocatore cinese con la maglia numero 21 che lo scorso anno in Cina si era imposto come uno dei migliori.

Diagnosi terribile per Yongxi Cui che, dopo non essere stato scelto al Draft, aveva firmato un two-way contract con i Nets ed aveva già disputato 5 gare di NBA con il suo nuovo team, facendo vedere tutte le sue capacità. Il giocatore cinese aveva fatto una buona impressione anche ai tifosi che certamente non possono essere felici del brutto infortunio patito dalla new entry della loro squadra.

Adesso, Yongxi Cui dovrà iniziare il percorso riabilitativo e ci vorrà del tempo prima di rivederlo in campo. Un brutto infortunio per il giocatore cinese che, però, non si perderà d’animo e farà di tutto per tornare in campo più forte di prima il prossimo anno, continuando a mostrare tutto il suo talento. Oltre alle cinque presenze con i Nets, Yongxi Cui aveva collezionato anche 5 presenze con i Long Island Nets in G League con una media punti di 6,2, 2,6 rimbalzi, 1,2 assist in 16,9 minuti.