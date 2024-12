Stangata Marquez, decisione definitiva: tifosi nel panico

Lo spagnolo parte in salita, ecco chi potrebbe creargli problemi nel 2025: un insospettabile del paddock.

Il 2025 sarà un anno complesso per Ducati per quel che riguarda la gestione del poster di piloti. Il passaggio di Marc Marquez al team ufficiale rappresenta il vero punto di domanda della prossima stagione, e anche un motivo di pressione per il team di Borgo Panigale che, scegliendo lo spagnolo, ha inevitabilmente condizionato una serie di movimenti all’interno del paddock.

Su tutti la scelta di Jorge Martin di lasciare Ducati per trasferirsi in Aprilia e guidare per la prova volta una moto ufficiale. Poi la decisione del team Pramac di abbandonare le Desmosedici per affidarsi a Yamaha in vista delle prossime stagioni. E poi anche l’addio, ovvio, di Enea Bastianini che lascerà il posto a Marc Marquez.

Diverse mosse sullo scacchiere della MotoGp, che tuttavia potrebbero creare non pochi problemi a Ducati. Il rapporto tra Marquez e Bagnaia sarà la chiave del 2025. Lo spagnolo e l’italiano dovranno condividere il box e la moto, consapevoli che lotteranno entrambi per il titolo. E se da un lato il team parla di “dream team”, dall’altro è chiaro che il rischio che la situazione possa degenerare in modo incontrollabile c’è. Anche perchè Ducati ha deciso di affidare la moto del 2025 anche ad un atro pilota.

MotoGp, Ducati premia Di Giannantonio: guiderà la Desmosedici GP25

Nel caos generale di addii, partenze e nuovi arrivi in casa Ducati, il tea di Borgo Panigale ha deciso di affidare la Desmoedici GP25 anche ad un altro pilota. Si tratta di Fabio Di Giannantonio, che guiderà la stessa moto di pecco Bagnaia e Marc Marquez, a differenza del suo compagno di squadra Franco Morbidelli che, invece, guiderà la GP24.

Un ottimo attestato di stima per il pilota romano, che ha concluso la stagione 10° posto in classifica con 3 dei 4 quarti posti nelle ultime due gare della sua stagione, prima di operarsi alla spalla. Una bella prova per i 2025 di Di Giannantonio, che ha la possibilità di dimostrare il suo talento al pari di Bagnaia e Marquez, che avranno quindi un terzo rivale in pista. Occhio perché il team VR46 ha già dimostrato, due anni fa, di poter essere competitivo con Marco Bezzecchi. Potrebbe quindi essere lo stesso team satellite di Ducati a creare problemi a quello ufficiale.