Addio a soli 28 anni, è un giorno tristissimo per lo sport italiano

Giorno tristissimo per il mondo dello sport italiano che deve dire addio, a soli 28 anni, a una sua grande interprete

Ci sono atleti che continuano ad allenarsi, a fare sacrifici per gareggiare anche dopo aver vinto tutto quello che è possibile vincere, a livello sia personale sia di squadra. È il caso, ad esempio, di Cristiano Ronaldo che, alla soglia dei 40 anni, quando i suoi colleghi coetanei hanno già da tempo appeso le scarpette al chiodo, continua a rincorrere un pallone su un tappeto erboso.

Tirato a lucido come neanche quando aveva 20 anni, CR7 non vuole saperne di smettere con il calcio giocato vuoi per la pioggia di milioni con la quale l’Al-Nassr innaffia il suo conto in banca vuoi per l’ambizione di macinare altri record per diventare il ‘Goat’ del calcio.

Ma ci sono anche atleti che, pur non avendo quanto a titoli nulla da invidiare all’ex, tra le altre, Real Madrid e Juventus, dicono basta con l’attivista agonistica a soli 28 anni come Alessia Maurelli, la capitana delle ‘farfalle’ che con un post sul suo profilo Instagram ha annunciato il suo addio alla ginnastica ritmica.

Ginnastica ritmica, si ritira “Capitan Italia’ Alessia Maurelli. Il suo messaggio social

Ha ripiegato le ali e non volteggerà più sulla pedana di un palazzetto dello sport Alessia Maurelli, la capitana della Nazionale di ginnastica ritmica che, come anticipato nel primo paragrafo, ha ufficializzato il suo ritiro dalle competizioni.

“È stato un lungo viaggio, ma ora è arrivato il momento di salutarci. Grazie per avermelo fatto fare. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso il viaggio con me. Tu sei esattamente come nient’altro. Per sempre”, scrive nel post su Instagram con cui ha reso pubblica la sua decisione di smettere con la ginnastica ritmica a un’età, 28 anni, in cui si è ancora nel pieno della maturità agonistica.

D’altra parte, Alessia nella sua quasi ventennale carriera ha partecipato a tre edizioni dei Giochi Olimpici (Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024), un record che condivide con Martina Centofanti, Elisa Santoni ed Elisa Blanchi, conquistando due medaglie di bronzo alle ultime due.

Non solo. Nel suo palmarès l’ormai ex ‘farfalla’ vanta anche cinque titoli di campionessa del Mondo, nel 2015, 2017, 2018, 2021 e 2022, e tre, nel 2018, 2022 e 2024, di campionessa d’Europa. Il numero complessivo di medaglie, però, è molto più alto visto che è salita ben 139 volte sul podio di una competizione internazionale di cui 62 sul primo gradino.

Ma ora, per il grande dispiacere dei tifosi azzurri, ammaina le vele Capitan Italia”, nomignolo che Alessia Maurelli si è meritata per la sua incontrastata leadership del gruppo delle farfalle che ha guidato agli Europei, ai Mondiali e alle Olimpiadi mietendo medaglie.