Alcaraz, è tutto già finito: addio sogni di gloria

Batosta clamorosa per Carlos Alcaraz, arriva la notizia che tutti temevano: svaniscono i sogni di gloria

Continua il periodo off-season per il mondo del tennis, ma l’attesa per il 2025 è già altissima. E non solo tra i fan di Jannik Sinner. Anche Carlos Alcaraz e i suoi tifosi non vedono l’ora di riaccendere la competizione, con l’obiettivo, mai nascosto, di puntare a quel primo posto attualmente occupato proprio dal tennista azzurro. Un’impresa tutt’altro che semplice per lo spagnolo. Lo confermano le dichiarazioni arrivate nelle ultime ore.

Se c’è una cosa che Alcaraz ha dimostrato nell’ultimo anno, come nei precedenti due a dir la verità, è la mancanza di costanza. Nel corso della sua stagione riesce ad alternare momenti altissimi, come i due trionfi a Parigi e Londra, ad altri decisamente avari di vittorie, con sconfitte spesso clamorose anche contro avversari di minor rango.

Un problema non da poco, considerando che lo spagnolo dovrà cercare di rivaleggiare con un giocatore, Sinner, che raramente ne sbaglia una, e che nel 2024 ha dimostrato invece di fare proprio della costanza il proprio punto di forza principale.

A rendere ancora più complicata la mission per Alcaraz è però un altro aspetto che finora in pochi hanno tenuto in considerazione: il possibile comeback di uno dei giocatori più forti ancora in attività nel circuito.

Mouratoglou boccia Alcaraz: i tifosi restano a bocca aperta

Un monito per Carlos Alcaraz e tutti i suoi tifosi è arrivato da chi di grandi campioni se ne intende e non poco: Patrick Mouratoglou, ex allenatore di Serena Williams e attuale coach di Naomi Osaka. Sempre attivo sui social con la rubrica ‘Eye of the Coach’, l’allenatore francese è tornato a parlare dei big del circuito maschile, e si è lasciato andare a una considerazione che ha sorpreso tutti.

Nell’eventualità di un rientro ad altissimi livelli di Novak Djokovic, fuoriclasse assoluto che sembra non aver ancora esaurito la sua sete di vittorie, secondo Mouratoglou a poter rischiare di perdere competitività sarebbe più lo spagnolo che non il tennista italiano.

“Per Djokovic battere Alcaraz potrebbe essere più semplice che non battere Sinner“, ha commentato il noto allenatore, motivando la sua affermazione in maniera chiara e netta: “Jannik non sbaglia mai, ha le stesse qualità di Nole, copre bene il campo, prende la palla prima dell’avversario. Per riuscire a batterlo Djokovic dovrà essere al meglio“.

Questo non vuol dire che basterebbe invece un Nole a metà servizio per battere Alcaraz. La questione è un’altra: “Le caratteristiche di Alcaraz sono diverse, punta molto sulla potenza, i cambi di ritmo, la velocità, la forza fisica“. Detto più semplicemente, Carlos può dominare l’avversario, ma può anche concedere qualcosa. E un Djokovic in discreta condizione potrebbe approfittare di quegli errori o momenti di appannamento di Alcaraz per cercare di prendere in mano le redini della situazione.

Per questo motivo, secondo Mouratoglou, Djokovic in questo momento sembra poter partire in vantaggio con lo spagnolo rispetto all’azzurro. Se questo si tradurrà però anche in una conferma in campo, lo scopriremo solo tra qualche settimana. Magari in quel di Melbourne, primo grande test per tutti e tre i campioni che hanno contraddistinto l’ultimo triennio.