Ancelotti vince l’Intercontinentale: nessuno come lui nella storia del Real Madrid

Carlo Ancelotti, che soltanto 24 ore fa ha vinto il premio The Best come miglior allenatore dell’anno secondo la FIFA, scrive un’altra pagina della storia del calcio.

Il suo Real Madrid si è aggiudicato la finale della Coppa Intercontinentale contro i messicani del Pachuca ed il tecnico italiano è divenuto il più vincente della storia dei blancos, superando Miguel Munoz e arrivando a ben 15 trofei alzati con il club spagnolo.

Al Lusail Stadium di Lusail, in Qatar, i blancos, vincitori dell’ultima Champions League, hanno avuto la meglio sui campioni dell’equivalente trofeo in CONCACAF. La rete di Mbappé ha sbloccato il match a fine primo tempo a concretizzare una bella azione corale, poi raddoppio di Rodrygo ad inizio ripresa con finta e tiro imparabile per il portiere. Secondo trofeo alzato dalle merengues dopo la Supercoppa europea in questo inizio di stagione. Non poteva poi mancare la firma di Vinicius Junior, che su calcio di rigore ha siglato il 3 a 0 a cinque minuti dal termine dopo essere stato eletto miglior giocatore dalla Fifa ieri al fianco del suo allenatore.

Lo stesso Ancelotti, durante la premiazione di ieri, ha citato Munoz: “È qualcosa di importante. Raggiungere questo successo è segno di aver fatto un buon lavoro, penso di esserci riuscito. Ma voglio continuare. È un onore essere paragonato a Miguel Muñoz e agli altri allenatori che hanno avuto la fortuna di guidare il club più grande del mondo”.