Atalanta, contro il Cesena per dimostrare di poter arrivare in fondo a ogni competizione. Le ultime

L’Atalanta vuole continuare a stupire con l’obiettivo di arrivare il più in fondo possibile a ogni competizione. Questo pomeriggio, alle 18.30, la Dea sarà impegnata in casa contro il Cesena per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In palio c’è un posto ai quarti, dove la vincente affronterà il Bologna, che ha avuto la meglio del Monza.

Turnover ragionato da parte di Gian Piero Gasperini: in campo con un 3-4-2-1, il tecnico orobico è pronto a schierare Rui Patricio tra i pali, mentre il pacchetto arretrato dovrebbe essere formato da Toloi, Djimsiti e Godfrey. Sugli esterni potrebbero agire Palestra e Zappacosta, in mezzo al campo De Roon e Pasalic con Samardzic e Brescianini in supporto a Zaniolo.

Atalanta, la probabile formazione in vista del Cesena

(3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Godfrey; Palestra, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Brescianini; Zaniolo