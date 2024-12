Coppa Italia, alle 21 Roma-Sampdoria: ecco le formazioni ufficiali. Out Pellegrini, gioca Dovbyk

Alle 21 la Roma di Claudio Ranieri torna in campo, dopo la pesantissima sconfitta in campionato contro il Como: allo Stadio Olimpico arriva la Sampdoria, che ha voglia di regalarsi una bella serata dopo un inizio di stagione altrettanto complicato, seppur in Serie B.

La vigilia del match valido per gli ottavi di Finale della Coppa Italia è stata nel segno di Paulo Dybala, con i rumors del futuro al Galatasaray per l’argentino che si fanno sempre più intensi e la stessa dirigenza del club turco che ha confermato l’interesse ed il tentativo di affondo. Da parte sua Ranieri parlando a Sport Mediaset ha detto in merito: “A me piace avere Dybala, però se il ragazzo ha altre priorità e non vuole restare è giusto accontentarlo. Io voglio solo giocatori che siano contenti di stare qua. Al momento, non ho percepito la voglia di andare via”.

Parola intanto al campo, come sempre. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali con le scelte dei due tecnici.

ROMA (3-4-2-1): Ryan; Celik, Ndicka, Hermoso; Zalewski, Pisilli, Paredes, Angelino; Saelemaekers, Baldanzi; Dovbyk.

A disp.: Svilar, Marin, Sangaré, Dahl, Abdulhamid, El Shaarawy, Pellegrini, Le Fée, Soulé, Dybala, Shoumorodov.

All. Claudio Ranieri

Sampdoria: Vismara; Vieira, Pedrola, Akinsanmiro, Borini, Meulensteen, Venuti, Yepes, Vulikic, Leonardi, Veroli. All. Semplici.

Arbitro: Federico Dionisi della sezione de L’Aquila

Assistenti: C. Rossi – Palermo

Quarto Ufficiale: Doveri

VAR: Maggioni

AVAR: Meraviglia