Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Atalanta-Cesena: turnover ragionato per Gasperini

Alle 18.30 inizia anche la Coppa Italia dell’Atalanta, che affronterà un sorprendente Cesena. La squadra di Mignani ha eliminato il Pisa nel turno precedente vincendo 1 a 0 a domicilio. In Serie B poi è quinta dopo la promozione della passata stagione e sogna dunque i playoff già in questa annata.

Cosa dire dei nerazzurri? 10 vittorie consecutive in A che fanno sognare i tifosi bergamaschi: dopo la vittoria in Europa League nel 2024, l’anno che arriva fa sperare ancora più in grande i supporters nerazzurri. Insomma, l’impegno di oggi per il Cesena è un vero Everest da scalare, dopo che persino il Real Madrid è stato messo in grossa difficoltà da Retegui e compagni.

Ecco di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre con le scelte dei tecnici.

Atalanta: Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Hien; Palestra, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Cesena: Pisseri; Ciofi, Piacentini Pieraccini, Celia; Bastoni, Francesconi, Mendicino, Adamo; Tavsan, Kargbo; Van Hooijdonk. Allenatore: Mignani.