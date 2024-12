Coppa Italia, ottavi: sfide abbordabili per Atalanta e Roma? L’Inter ospita l’Udinese

Prosegue la Coppa Italia: tra questa sera e domani si disputeranno le ultime tre gare valide per gli ottavi di finale.

Quest’oggi si partirà con Atalanta-Cesena, prevista per le ore 18,30. La Dea viene dal decimo successo di fila in campionato conseguito ai danni del Cagliari e ora, contro una compagine che milita in serie cadetta, verosimilmente non ci dovrebbero essere particolari problemi di sorta. La squadra di Gasperini è in testa alla classifica di Serie A e punterà ad andare avanti anche in Coppa Italia, competizione che l’ha vista perdere in finale nella passata edizione.

Sotto i radar la quota del “Parziale-finale 1/1″, su Planetwin365 a 1,65: mentre su Betclic si parla di 1,55 volte la posta e su Unibet 1,67. Altrettanto allettante è la quota dell’Over 2,5 Casa, ipotizzando che i nerazzurri riescano a realizzare almeno tre gol durante i 90 minuti di gioco: parliamo di 1,95 volte la posta su Planetwin365 e Unibet, mentre su Betclic a 1,92.

Alle ore 21 si giocherà Roma-Sampdoria. I giallorossi sono clamorosamente usciti sconfitti dal Sinigaglia nell’ultimo turno di campionato, dopo i successi contro Lecce e contro il Braga in Europa League. La squadra di Ranieri non sta attraversando un periodo esaltante, ma vorrà sicuramente partire bene in Coppa Italia. I blucerchiati stanno lottando per evitare di rimanere invischiati nelle acque basse della classifica della serie cadetta, ma finora la situazione non è florida (la vittoria manca dallo scorso 27 ottobre).

Si può ipotizzare un’affermazione dei capitolini: su Planetwin365, segnaliamo la quota del risultato esatto 3-0 in favore della Roma a 8,50; su Betclic si parla di 7,25 volte la posta e su WilliamHill 9. In alternativa, i meno temerari possono puntare sull’Over 2,5 finale: si parla di 1,65 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,62 e su Unibet 1,66. Il “Parziale-finale 1/1”, invece, è a 1,90 su Planetwin365; su Betclic 1,70 e su Unibet 1,96.

Chiude la rassegna degli ottavi di finale Inter-Udinese, prevista per giovedì alle ore 21. I nerazzurri vengono da un successo roboante in campionato, contro la Lazio, e arrivano a questo match con la motivazione e la convinzione di poter passare il turno, riscattando l’eliminazione prematura della passata edizione.

Da provare l’”Handicap 1 (-1)”, ipotizzando un’affermazione con almeno due reti di scarto da parte dell’Inter: la quota è di 1,85 su Planetwin365; su Betclic 1,84 e su Unibet 1,83. Segnaliamo anche la quota del “NoGoal“, ipotizzando che una delle due squadre non vada a segno: si parla di 1,80 volte la posta su Planetwin365; su Unibet e su Betclic 1,72.