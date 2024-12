Doppio Dovbyk, la Roma passa sulla Sampdoria e sfida il Milan

La Roma passa il turno in Coppa Italia agevolmente il turno contro la Sampdoria. 4-1 il risultato finale grazie alle reti di Baldanzi, doppietta di Dovbyk e Shomurodov. Per la Sampdoria il gol è quello di Yepes.

I giallorossi chiudono la pratica nel primo tempo con la doppietta Dovbyk e il gol di Baldanzi. Una gara mai in discussione per la squadra di Claudio Ranieri. La squadra di Semplici riesce a reagire solo in avvio di secondo tempo. Nel finale è Shomurodov a fissare il risultato sul 4-1.

La Roma avanza ai quarti di finale dove giocherà contro il Milan che nel suo ottavo di finale aveva battuto nettamente il Sassuolo.