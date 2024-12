Lazio, garanzia Baroni. Zaccagni e Romagnoli: “Ci eravamo innervositi, lui ha riportato serenità”

La Lazio si lecca le ferite dopo il pesante 0-6 subito in casa contro l’Inter, un risultato che stona con lo stupendo inizio di stagione della squadra di Marco Baroni sia in Italia che in Europa. Come detto dal tecnico nel post-partita, i capitolini vogliono reagire subito, a partire dalla sfida di sabato con il Lecce, per far capire innanzitutto a sé stessi che si è trattato di un semplice episodio sporadico, da non ripetere per riprendere la corsa al quarto posto con il gioco spumeggiante mostrato prima dell’ultima debacle interna.

A margine della festa di Natale della Lazio, che si è tenuta ieri sera al Museo della Civiltà, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Dazn spiegando che l’arrivo dello stesso Baroni è stato determinante per cambiare il trend di risultati della passata stagione. Ed il motivo sembra essere prima di tutto mentale: “Una sola cosa che ha cambiato Baroni? Se devo scegliere solo una cosa, dico che ha portato serenità. Forse si era innervosita un po’ la squadra e l’ambiente nell’ultimo periodo e il mister è stato bravo a portare proprio serenità”.

Poi è intervenuto anche il difensore Alessio Romagnoli, che si è invece soffermato su quello che sarà il primo impegno dei biancocelesti nel 2025, con il derby alle porte: “L’anno nuovo si aprirà con il derby contro la Roma? Eh, si apre con il botto!”. Poi rilancia ipotizzando la vittoria di un trofeo: “L’augurio è quello di poter regalare tante soddisfazioni ai tifosi e di portare qualcosa di importante a Roma”.