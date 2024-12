Roma, Ghisolfi annuncia: “Dybala? Se arriva qualcosa, la ascolteremo”

Alle 21 il calcio d’inizio di Roma-Sampdoria, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il ds dei giallorossi, Florent Ghisolfi, ha parlato prima della sfida ai microfoni di Mediaset: “Non stiamo facendo un buon campionato, siamo in ritardo sui nostri obiettivi e questo dà ancora più importanza alle coppe. La partita di stasera è molto importante, vogliamo fare una gara di grande intensità, cosa che non abbiamo visto a Como”.

Dybala sul mercato? La risposta: “No, sul mercato ho già detto che vogliamo migliorare la squadra in due o tre posizioni ma come ha detto Ranieri non vogliamo fare qualcosa solo per fare. Dobbiamo essere certi che il giocatore che viene migliora la squadra. Per Paulo è l’inizio del mercato, ci sono dei rumors, conosciamo la sua importanza e quanto sia legato alla squadra. Se qualcosa arriva ascolteremo, però per il momento non ci sono stati contatti con altri club”.

Sul nuovo allenatore: “Non faremo un annuncio per Capodanno (ride ndr), non vogliamo aspettare sei mesi. Vogliamo anticipare, prendendoci però il tempo per fare una buona scelta. Guardiamo tutti, italiani e non italiani. La conoscenza del calcio italiano sarà un fattore importante per la scelta”.