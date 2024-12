Roma, qui e ora. La Coppa Italia per trovare nuove motivazioni?

La brutta sconfitta in casa del Como è soltanto la conferma di come questa Roma sia nel caos più totale. La vittoria in Europa League contro il Braga non ha cambiato nulla, se non la posizione in classifica dei giallorossi. Claudio Ranieri non può svoltare una stagione da solo e ci sta provando, l’impressione però è che molte pedine del suo scacchiere siano in una condizione fragile. Ranieri, prima che sulla tecnica e sul campo, deve concentrarsi sulla mentalità dei suoi ragazzi. Una mentalità che per adesso non è da grande squadra, quest’anno non lo è mai stata ed ecco perché la Roma ci si trova in questa condizione.

Stasera c’è la Sampdoria

La Coppa Italia può essere un buon viatico per iniziare a trovare nuove motivazioni: questa sera, contro la Sampdoria, Ranieri si aspetta risposte importanti perché andare più in basso di così è complicato. Siamo al giro di boa di questa stagione ma nulla è ancora compromesso, bisogna pensare di poter risalire dalle sabbie mobili ma nel minor tempo possibile, per evitare altri drammi calcistici e trasformare una stagione deludente in un’annata che potrebbe regalare nuove e inaspettate soddisfazioni.