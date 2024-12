Sinner, Berrettini e Musetti spalle al muro: è tutto deciso

Novità importanti per i big del tennis italiano, Sinner, Berrettini e Musetti: adesso è tutto deciso, cosa sta succedendo

Il 2025 è ormai alle porte. Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione tennistica sulla carta di fondamentale importanza per il tennis italiano. I tifosi sono in attesa, infatti, non solo della riconferma di Jannik Sinner ad altissimi livelli, ma anche del ritorno alla massima competitività di Matteo Berrettini e dell’esplosione definitiva di Lorenzo Musetti.

Le tre stelle del tennis italiano, i tre big che possono trascinare, a suon di risultati, vittorie e prestazioni l’intero movimento, stanno in questi giorni stilando il proprio calendario. Perché giocare tutti i tornei sarà impossibile, e la scelta degli appuntamenti da non perdere nel tennis moderno può risultare cruciale per decidere le sorti di una stagione.

Lo sa bene Jannik Sinner che, in attesa della sentenza della Wada, probabilmente in arrivo verso la fine di febbraio, ha deciso di riempire il proprio calendario di inizio anno con pochi ma importanti impegni. Il numero uno al mondo sarà presente ovviamente a Melbourne per gli Australian Open e a Rotterdam nella prima settimana di febbraio.

Ai due appuntamenti iniziali si è però già aggiunto anche il torneo di Doha, un ATP 500 in programma dal 17 al 23 febbraio. Diverse invece le scelte degli altri due azzurri, che hanno deciso di rimettersi in gioco in maniera ufficiale anche prima di quanto fatto da Sinner.

Tennis, il calendario degli azzurri: i tornei di Musetti, Sinner e Berrettini

Non c’è tempo da perdere per chi in classifica ha da recuperare terreno, se vuole ambire davvero a entrare perlomeno in top 10. Questo dev’essere stato il ragionamento di Lorenzo Musetti, chiamato a scendere in campo già dalla prima settimana della stagione.

Il tennista di Carrara sarà infatti uno dei protagonisti del Bank of China Hong Kong Tennis Open, un 250 in programma dal 30 al 5 gennaio, e prima di volare a Melbourne disputerà anche un altro 250, quello di Adelaide, dal 6 all’11 gennaio.

Un calendario fin da subito impegnativo per Musetti, che quest’anno vuole puntare l’asticella molto in alto. Cosa che peraltro anche Berrettini vorrà fare, fisico permettendo. L’ex numero 6 al mondo tenterà infatti nel 2025 di tornare il martello di un tempo, spinto dall’entusiasmo per la vittoria in Davis.

E anche per questo motivo ha scelto a sua volta di entrare in campo prima di Melbourne. Sarà tra i protagonisti, a inizio 2025, di uno dei 250 più importanti della prima parte di gennaio, quello di Brisbane, per mettersi immediatamente alla prova contro alcuni dei migliori giocatori del circuito.

Con la speranza, da parte dei tifosi italiani, che possa finalmente togliersi di dosso la ruggine e dimostrare ancora una volta che tipo di campione sia.