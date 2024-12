Ufficiale Genoa: il nuovo proprietario è il romeno Dan Sucu

Dopo mesi di incertezza sul futuro del club, a seguito del fallimento di 777 Partners e il subentro di A-Cap alla guida del club, il Genoa passa di mano. Il nuovo proprietario del club rossoblù è l’imprenditore romeno Dan Sucu.

61 anni, uomo d’affari originario della capitale romena Bucarest, Sucu è socio e fondatore di Bitdefender azienda informatica che opera nel campo della sicurezza informatica e ora subentra alla guida del club ligure come socio di maggioranza. In precedenza, aveva fondato anche l’azienda Mobexpert, principale marchio d’arredamenti in Romania ed è anche una delle figure di spicco della “Confederația Patronală Concordia”, l’equivalente di Confindustria in Romania. L’obiettivo è consolidare e far crescere il Genoa proseguendo il lavoro avviato da 777 Partners negli ultimi anni, comunque buono nonostante le difficoltà dell’ultimo anno.

Sucu sa già come muoversi nel calcio. Infatti, dal 2022, è anche socio di maggioranza del Rapid Bucarest, una delle principali squadre del Paese dell’est Europa. Sotto la sua guida il club dovrebbe riprendere un’attività normale e superare questo periodo di crisi.

Il comunicato ufficiale del Genoa

”Il Genoa Cricket and Football Club comunica che, a seguito della delibera di un aumento di capitale pari a 45.356.262 euro, di cui 5.356.262 euro a titolo gratuito e altri 40.000.000 euro a pagamento dello scorso 14 dicembre, in data odierna il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha approvato l’offerta presentata dall’imprenditore rumeno Dan Șucu. L’imprenditore rumeno, tramite un proprio veicolo d’investimento, ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale, ottenendo in cambio una partecipazione del capitale sociale nell’intorno del 77% del Genoa CFC, lasciando in minoranza i precedenti soci”.