Arnautovic: “Ho avuto un periodo difficile, ma amo l’Inter, tutti lo sanno”

E’ arrivato anche il gol di Marko Arnautovic nella vittoria dell’Inter contro l’Udinese in Coppa Italia. L’attaccante austriaco ha parlato al termine del match ai microfoni di Mediaset: “Contento? Sì, prima per la vittoria, io e Asllani siamo stati molto in panchina, oggi la prima gioia era giocare, ma chi segna non è importante, la cosa più importante è aver vinto ed essere andati ai quarti”.

I compagni sono stati importanti per te in questo periodo difficile?

“I compagni mi danno sempre quello stimolo per fare tutto per l’Inter. Certo che il periodo non è stato facile anche nella mia vita privata con alcune situazioni non facili per me, ma io voglio dare tutto per l’Inter, tutti sanno che l’amo”.